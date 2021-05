Delte meninger om Koss-lønn

Slik reagerer idrettsutøverne, som har frontet den veldedige stiftelsen, på at Johann Olav Koss mottok topplønn fra Right To Play i fire år etter at han sluttet som sjef.

Søndag kunne TV 2 fortelle at Johann Olav Koss har mottatt millionlønn fra Right To Play i flere år etter at han sluttet som sjef.

Han hadde da begynt en ny direktørstilling i et hedgefond og redusert arbeidsmengden i den veldedige stiftelsen.

Right To Play har siden starten fått over 500 millioner kroner i støtte fra det norske bistandsbudsjettet. Flere store norske idrettsutøvere har bidratt til å markedsføre stiftelsen, enten som ambassadører eller i forbindelse med innsamlingsaksjoner.

En av dem er kickbokser Thea Næss. I fjor vår stilte hun opp i TV 2-programmet «Hele Norge Trener», der inntektene gikk til Right To Play.

– Det var jo et kult opplegg, og jeg var positiv til å bidra til veldedighet og å fronte Right To Play. Men det som kommer frem i denne saken virker jo spesielt, sier Næss.

Ville bli ambassadør

Hun er ikke ambassadør for den humanitære organisasjonen, men hadde et ønske om å bli det. Derfor syntes hun det var stas å bære Right To Play-t-skjorten under TV-programmet.

Men etter å ha lest saken om at organisasjonens grunnlegger, Johann Olav Koss, har fått utbetalt millionlønn etter å ha sluttet som sjef og gradvis trappet ned i organisasjonen, hadde hun muligens vært litt mer skeptisk.

– Det kommer an på hva slags samarbeid det ville vært. Selv om denne saken oppleves som rar, vil fortsatt et bidrag fra en idrettsutøver hjelpe formålet. Men jeg ville nok tenkte meg om et par ganger nå, sier Næss, og forklarer hvorfor:

– For meg virker denne saken litt ulogisk. Av alle pengene som går til organisasjonen, må jo noe gå til administrasjon. Noen må jo få betalt for å gjøre arbeidet. Men det som er litt rart, er at det her er snakk om en person som hever lønn i full stilling andre steder.

Thingnes Bø forsvarer Koss

TV 2 har vært i kontakt med flere utøvere som er, eller har vært, ambassadører for Right To Play.

– Koss har gjort en formidabel jobb med Right To Play, og bidratt til at barn i fattige land kan få bedre betingelser og livsviktig lek, skriver skiskytter Johannes Thingnes Bø i en SMS til TV 2.

Alle ambassadørene har, etter det TV 2 kjenner til, mottatt et skriv fra den humanitære organisasjonen, der de er blitt informert om at det kom til å publisert sak om Koss sine lønnsutbetalinger.

STØTTER KOSS: Johannes Thingnes Bø er imponert over jobbet Johann Olav Koss har gjort for Right To Play. Foto: Berit Roald

Thingnes Bø er en av organisasjonens mest profilerte ambassadører.

– Koss har et stort kontaktnettverk, så det kan være at Right To Play får inn flere midler selv etter Koss sin lønn, enn de hadde fått uten ham. Pengene skal gå til Right To Play, men det må legges ned en jobb for at det skal skje. Og akkurat hvilket beløp det skal være verdt, skal ikke jeg legge meg opp i, skriver Thingnes Bø.

Birgit Skarstein, mange ganger verdensmester i roing, har også vært ambassadør i mange år.

– Jeg kjenner ikke saken og har ikke lest den, men jeg kjenner jo Koss som en veldig dyktig og engasjert fyr. Jeg vet at han har stått på for saken i mange år, sier Skarstein, som har vært på representasjonstur med Right To Play i Palestina.

AMBASSDØR: Birgit Skarstein har vært på representasjonstur med Right To Play. Foto: Junge, Heiko

– Som ambassadører har vi et ansvar for å sette oss inn i forholdene, men vi kan ikke ta ansvar for personalpolitikk, sier hun.

Verken bryter Stig André Berge, sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum, svømmer Sarah Louise Rung eller tidligere kombinertløper Magnus Moan ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Skuffende

Tidligere skøyteløper Håvard Bøkko var Right To Play-ambassadør da han var aktiv.

– Om dette er riktig, synes jeg det er skuffende. Én million kroner hadde gjort en større forskjell for fattige barn, enn for en allerede velstående mann, som Johann, sier Bøkko.

Thea Næss synes slike saker kan være ødeleggende for omdømmet til humanitære organisasjoner, ikke bare Right To Play.

– Det er jo store beløp. Penger som ellers ville gått til det gode formålet. Men dette vet jeg litt for lite om i denne saken. Han har grunnlagt noe flott og intensjonen er der fra start, så det er litt rart at det ikke er større bevissthet i organisasjonen om hvordan dette oppfattes.

– Det er så mange innen bistand som jobber hardt for at tillitten skal bygges opp, og slike saker generelt gjør at det skal lite til før tilliten brytes ned. Det man trenger mest er tilliten fra folket.