Listhaug vant avstemning om kontantstøtten

Partileder Sylvi Listhaug gikk inn for å beholde kontantstøtten, mens et mindretall kjempet for å fjerne den helt.

I utkastet til nytt partiprogram gikk Frp inn for å kutte kontantstøtten for foreldre som ikke har vært i jobb.

Men et mindretall i programkomiteen gikk inn for å skrote hele kontantstøtten.

– Det er en utfordring for integreringen at du har muligheten til å få kontantstøtte, men jeg ønsker valgfrihet for familiene og vil beholde den, sa Sylvi Listhaug til TV 2 før landsmøtet.

Listhaug, som ledet programkomiteen gikk inn for å endre kontantstøtten, slik du må ha vært i jobb eller hatt annen inntekt de siste 12 månedene før barnets fødsel.



Ytelser fra NAV som inntekt er sykepenger under svangerskapet.



Ungdomspartiet vil fjerne støtten



Forslaget fra mindretallet i programkomiteen falt med 25 mot 75 prosent av stemmene.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) er blant dem som mener at kontantstøtten har utspilt sin rolle og at man ikke bør betale folk for ikke å bruke velferdstjenester som barnehage.

– Vi må tørre å se på velferdskutt. Velferdsstaten har gått fra å være et sikkerhetsnett til å bli et hoppeslott, sa Herman Fåne i FpUs sentralstyre.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen minnet derimot om at da Frp var med på å innføre kontantstøtten i 1984, var tanken at staten skal betale det samme uansett om det er en barnehage eller foreldrene som passer barna.

I 2017 var Frp med på å øke støtten til 7.500 kroner i måneden da partiet satt i regjering.