Listhaug anklager Solberg for å bruke eldre som syndebukker

Listhaug beskrev regjeringens perspektivmelding som «proppfull av dommedagsprofetier» om norsk økonomi og velferdssamfunnet. Dette stemmer ikke med virkeligheten, ifølge partilederen.

– Norge er et fantastisk land med en solid økonomi, og heldigvis har vi et høyt velferdsnivå.

Hun viste til at regjeringen mener handlingsrommet i økonomien blir ødelagt av at folk lever lengre.

– Vi har altså fått en politikerstand som ser på eldre mennesker som lever lange og friske liv, som et problem. Da er det noe riv ruskende galt.

Det er et sykdomstegn at eldre mennesker blir sett på som et problem, og pensjonistene som samfunnets største byrde, sa Listhaug.

– Selv om politikerne gjerne vil bruke eldre som syndebukk for at de har brukt opp handlingsrommet i budsjettene – må dere aldri la dere lure, advarte hun.

Listhaug påstod pengene går til bistand til korrupte regimer og dyre, unødvendige klimatiltak.

– Tiden er inne for å bruke pengene her hjemme, ikke fleske til på alskens gode formål.

Flere varme hender

Listhaug lovet å sikre gode helse- og omsorgstjenester, og gi et løft for sykepleiere og helsefagarbeidere.

– Lønnen må opp, og den daglige følelsen av å ikke strekke til skal lindres. Derfor kan jeg her og nå love at Fremskrittspartiet i revidert nasjonalbudsjett vil foreslå at det lages en opptrappingsplan for å få flere varme hender og høyere lønn for noen av de viktigste yrkene i samfunnet vårt.

Hun skrøt av at Frp allerede før partiets programmet er vedtatt har fått gjennomslag for at regjeringen skal sette i gang arbeidet med å sikre medisin- og vaksineproduksjon i Norge.

– Curida i Elverum er klar. Andre investorer har signalisert at de er klar. Nå må vi få ut fingeren og sikre norsk beredskap for fremtiden. Og slutte å stole blindt på byråkrater i EU i ett og alt, sa hun.

Angrep innvandrere og MDG

Listhaug angrep i kjent stil MDGs klimasatsing og innvandrere i Norge.

– De nye sosialistene i MDG er som en vannmelon. Grønn utenpå – og knallrød inni. De skal tvinge folk i distriktene til å kjøpe flykvoter. En egen kjøttavgift på fredagstacoen, og pumpeprisen skal skytes opp over 20 kroner literen, hamret Listhaug.

Det alle klimaaktivistene som brøler i klimahysteriets navn glemmer – er at Norge har ingen egen atmosfære, fortsatt hun.

– Selv om alle i hele Oslo begynte å sykle over natten, ville det ikke reddet verden, sa hun, og viste til utslipp fra andre land som Kina og USA.

I følge Frp-lederen har innvandrere mye av skylden for koronasmitten i Norge.

– Gjennom hele pandemien har smittetallene, spesielt i Oslo, vært holdt opp av at enkelte innvandrergrupper ikke forholder seg til reglene vi alle er forpliktet til å følge, påstod Listhaug.

Dette stemmer ikke med rapportene til Folkehelseinstituttet (FHI), men Listhaug holder fast ved sin påstand, uten å vise til hvilke rapporter hun har lest.

– Umiddelbart da sannheten kom frem i rapport etter rapport, rykket politikere, aktivister og medier ut for å fortelle oss at sannheten var stigmatiserende, sa hun.

I det nye programmet som partiet skal vedta strammes det ytterligere inn på asyl- og innvandring. Privatpersoner skal ha hovedansvaret for integreringen og det skal bli mye vanskeligere å få opphold og statsborgerskap.

Verdikamp og rasisme

Aktivister, politikere og medier har kastet seg på en bevegelse som forsøker å stemple Norge som et rasistisk samfunn, framholdt Listhaug.

Hun påstod i talen at strukturell rasisme ikke finnes i Norge.

– Sentrale Arbeiderpartipolitikere har tatt til orde for at kommuneansatte skal kurses i «strukturell rasisme». Et begrep vi aldri har vært kjent med i Norge.

Listhaug advarte mot at staten får for mye makt, og beskrev utredningen av spørsmålet o m portforbud under pandemien som et forsøk på¨å sette nordmenn i fengsel.

– Vi får virkelig håpe at det normale livet er like rundt hjørnet. Forsvaret for det norske levesettet og våre verdier blir viktigere enn noen gang. For Norge står i en tung verdikamp som bare har blitt verre de siste årene, sa Listhaug til landsmøtet.