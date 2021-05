Minnesota Wild vant 4-3 over Anaheim Ducks

Sluttspillklare Minnesota Wild slo tabelljumbo Anaheim Ducks 4-3 for andre dag på rad natt til søndag.

Mats Zuccarello noterte seg for to assists i returkampen mot Anaheim Ducks

Etter at det sto uavgjort da tredje periode var over, gikk spillet til overtid der Kirill Kaprizov satte inn det avgjørende målet etter 2 minutter og 14 sekunder med assist fra Matt Dumba og Mats Zuccarello.

Kampens første mål ble satt av Ducks' Richard Rakell. Dernest satte Jared Spurgeon Wilds 1-1-mål med assist fra Kaprizov og Kevin Fiala 16 minutter ut i første periode.

I andre periode fikk Wild to mål, det første med assist fra Zuccarello, og stillingen sto 3-1 da tredje periode startet. Her sørget Trevor Zegras for det første målet før Max Comtois utlignet til 3-3 ved full tid.

Mats Zuccarello fikk 17.28 minutter på isen.

Til uken venter to kamper mot St. Louis Blues. Det er Wilds to siste kamper i årets grunnspill.

