Kinesisk rakett i oppløsning over Indiahavet

Den kinesiske raketten som har falt ukontrollert mot jorda, gikk natt til søndag i oppløsning over Indiahavet.

Kina opplyste at den 18 tonn tunge Chang Zheng 5B-raketten kom inn i atmosfæren over Middelhavet klokka 04.12 norsk tid.

Ti minutter senere landet de siste restene av raketten på et punkt i Indiahavet, ifølge koordinatene som Kina oppga.

De opplyser også om at det selve området rakett-vrakdelene falt ned er i nærheten av Maldivene.

Ekstremt høy fart

Noen timer før hadde space-track.org, som bruker amerikanske militære data, opplyst at raketten ville komme inn i atmosfæren klokka 04.11 over det østlige Middelhavet.

Eksperter har uttalt at det vært vanskelig å spå hvor raketten kommer til å lande, ettersom den har rast rundt jorden med en ekstremt høy fart.

Det var frykt for at raketten var så stor at enkelte deler ikke ville brenne opp og derfor kunne lande på jorda.

– Uforsvarlig

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sa at US ikke hadde noen planer om å prøve å skyte ned raketten, men antydet at det var uforsvarlig av Kina å la raketten komme ut av sin bane og inn i atmosfæren.

I fjor landet noen rester fra en annen kinesisk rakett på landsbyer i Elfenbenskysten. Det var mindre skader på hus, men ingen personer kom til skade.

Denne raketten ble skutt opp 29. april for å frakte en modul til byggingen av Kinas første romstasjon.

Den gikk deretter i bane rundt jorda med en hastighet på 28.000 kilometer i timen, rundt jorda hvert 90. minutt, og det var umulig å spå hvor den ville lande.