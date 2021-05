Labours Sadiq Khan gjenvalgt i London

Khan vant gjenvalget over Shaun Bailey fra de konservative med 55 mot 45 prosent. Han fikk litt over 1,2 millioner stemmer mot nesten 980.000 for Bailey.

Khan ble første gang valgt til borgermester i 2016 med 57 prosent av stemmene etter åtte års konservativ dominans.

Labour-politikere vant også borgermestervalget i byer som Manchester og Liverpool, men ellers er det de konservative som kan være mest fornøyd med valget i England.

De konservative har hatt stor framgang i kommunestyrer og ordførervalg over hele England, og erobret også et nytt mandat i Parlamentet i den tidligere Labour-dominerte kretsen Hartlepool.

