Ble årets skuespiller: – Om dette er toppen er jeg veldig fornøyd

Lørdag kveld var det duket for kvelden hvor TV-bransjen kunne hylle seg selv – nemlig årets Gullruten.

For andre året på rad ønsket komiker Sigrid Bonde Tusvik (41) og VGTV-profil Morten Hegseth (35) seerne velkommen med glitter og glamour.

Til tross for et folketomt H3 Arena på Fornebu, hadde programlederne i forkant lovet galla og god stemning til seerne.

Flere av de nominerte fikk likevel være til stede under showet. Det var også statsminister Erna Solberg. Til pressen fortalte statsministeren at hun så på Kompani Lauritzen, men at hun tidvis ikke var like imponert over deltakerne.

– Jeg har vært speider, så jeg er ikke imponert over alt de får til. Jeg er imponert over utholdenheten til enkelte av deltakerne, men å overleve ute i naturen skulle nok flere øvd litt mer på, sa hun.

Se hvem statsministeren har som favorittdeltaker, i videoen under:

Stakk av med første pris

Odin Waage (25) stakk av med kveldens første pris, årets skuespiller.

– Det er vel en bil i gull, sier han, etter å ha fått prisen utdelt av statsministeren.

Det er en takknemlig Waage som møter TV 2, kort tid etter utdelingen.

– Om dette er toppen, er jeg veldig fornøyd, sier han.

– Hva hadde ti år gamle Odin sagt om han visste at han skulle stå her med en Gullrute i dag?

– Jeg tror ikke han hadde skjønt en dritt. Han skulle bli fotballspiller, så det hadde vært en liten «detour», sier han.

Om to uker går Rådebank i gang med innspilling av sesong tre. Etter en enorm suksess med sesong to, føler derimot ikke Waage på noe press.

– Jeg tror det kommer til å bli en avslutning, slik det skal være.

Rådebank sesong to stakk også av med årets dramaserie.

Serieskaper Linn-Jeanethe Kyed sier hun føler på presset når de nå skal i gang med sesong tre av seersuksessen.

ÅRET SKUESPILLER: Odin Waage vant prisen for årets skuespiller under Gullruten 2021. Foto: Espen Solli/TV 2

Gullrute til militært regime

Årets beste konkurransedrevne reality gikk til Kompani Lauritzen. Dag Otto Lauritzen (64) og Kristian Ødegård (47) er stolte over gjengen som er med på å lage militærshow på Setnesmoen.

– Hva er det som gjør at alt dere tar i, praktisk talt blir gull?

– Vi prøver å gjøre på den samme måten, så ekte som mulig, så lite planlagt moro som mulig. Bare det er nok snubletråder, så skjer det noe, sier Ødegård til TV 2.

Årets reality

TV 2-programmet Sofa stakk av med årets reality. Til å motta prisen tok radarparet Mayoo Indiran (30) og Abubakar Hussain (34) i mot Gullruten.

– Dette er ikke vår fortjeneste i det hele tatt, sier Hussain til TV 2, og sender en hilsen til resten av casten og produksjonen.

Indiran ble for alvor kjent da han deltok i Paradise Hotel i 2016. Hussain er glad for at kameraten igjen er på skjermen.

– Jeg pushet han til å være med. Han er en fyr som bør være foran kameraet, sier Hussain.

De nominerte

Se de nominerte i oversikten under. Vinneren i hver kategori er uthevet.

BESTE SKUESPILLER:

Steinar Klouman Hallert fra Sigurd fåkke pult, Klynge for Discovery Network Norway

Odin Waage fra Rådebank, sesong 2, Fenomen tv film og scene/Storyline for NRK

Sjur Vatne Brean fra, Rådebank sesong 2, Fenomen tv film og scene/Storyline for NRK

Agnes Kittelsen fra EXIT, sesong 2, Fremantle for NRK

BESTE PROGRAMLEDER – NYHET, SPORT ELLER AKTUALITET:

Rima Iraki fra Dagsrevyen, NRK for NRK

Janne Amble og Kadafi Zaman fra Norge bak fasaden, Novemberfilm for TV 2

Helene Sandvig fra Helene sjekker inn, NRK for NRK

Sigrid Sollund fra Dagsnytt 18, NRK for NRK

BESTE LIVSSTILSPROGRAM:

TV 2 hjelper deg, Mastiff for TV 2

Folkeopplysningen, Teddy TV for NRK

Ikke spør om det, NRK for NRK

Kunstsamlarane, NRK for NRK

BESTE BIROLLE:

Henrik Mestad fra Hvite gutter, Feelgood SFT for Discovery Network Norway

Sven Nordin fra Rådebank, sesong 2, Fenomen tv film og scene/Storyline for NRK

Maja Christiansen fra Rådebank, sesong 2, Fenomen tv fim og scene/Storyline for NRK

Hamza Agoshi fra Norks-ish, NRK for NRK

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY:

MasterChef Norge, Rubicon for Discovery Network Norway

Kompani Lauritzen, Seefood TV for TV 2

Farmen kjendis, Strix Televisjon for TV 2

Mesternes Mester, Rubicon TV for NRK

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM:

Elevrådet, Spark for NRK

Minibarna, NRK for NRK

Superkroppen, NRK for NRK

Lik meg, NRK for NRK

BESTE REALITY:

Med Monsen på villspor, NRK for NRK

Luksusfelle, Rubicon for NENT

4 stjernes middag, Monster for Discovery Network Norway

Sofa, Strix Televisjon for TV 2

BESTE DRAMASERIE:

Hjem til jul 2, The Oslo Company for Netflix

Rådebank sesong 2, Fenomen tv film og scene/Storyline for NRK

EXIT sesong 2, Fremantle for NRK

Norsk-ish, NRK for NRK

BESTE DOKUMENTARSERIE:

Estonia – funnet som endrer alt, Monster for Discovery Network Norway

Vårt lille land, TV 2 for TV 2

Helvete – historien om norsk black metal, NRK for NRK

UXA – Thomas Seltzers Amerika, NRK for NRK

PUBLIKUMSPRISEN:

Mads Hansen

Fredrik Solvang

Geir Aker

Odin Waage

ÅRETS NYSKAPNING:

Prosjekt kollektiv, Monster for Discovery Network Norway

Broslo, Fremantle for TV 2

Unormal, NRK for NRK

Festen etter fasten – id mubarak, NRK for NRK

BESTE SPORTS- ELLER EVENTPROGRAM:

Tour de France, TV 2 for TV 2

Festen etter fasten, NRK for NRK

BlimE 2020, NRK for NRK

P3 Gull

BESTE DOKUSÅPE:

Jan Thomas’ Verden, PLAN-B for Discovery Network Norway

TOLL, Novemberfilm for TV 2

Sporløs, Warnes bros. for TV 2

113, NRK for NRK

BESTE PROGRAMLEDER – UNDERHOLDNING:

Einar Tørnquist fra Brille, Feelg SFT for Discovery Network Norway

Anne Lindmo fra Lindmo, NRK for NRK

Else Kåss Furuseth fra Kåss til kveld, NRK for NRK

Thomas Seltzer fra UXA – Thomas Seltzers Amerika, NRK for NRK

BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

Hver gang vi møtes, sesong 11, Mastiff for TV 2

The Voice – Norges beste stemme, ITV Studios Norway

Maskorama, Fremantle for NRK

Kåss til kveld, NRK for NRK

BESTE TV-DOKUMENTAR:

Do Not Split, Anders S. Hammer/Field of Vision for Aftenposten

Kunstneren og tyven, Medieoperatørene for VGTV

Alt det jeg er, Sant & Usant for Educational Storytelling

Selvportrett, Speranza Film for NRK

BESTE NYHETS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM:

Insider FEM

Norge bak fasaden, Novemberfilm for TV 2

Presidentvalget i USA, NRK for NRK

Innafor, NRK for NRK

BESTE TV-ØYEBLIKK:

113, NRK for NRK

MGP, NRK for NRK

Norge bak fasaden, Novemberfilm for TV 2

Estonia – funnet som endrer alt, Monster for Discovery Network Norway

ÅRETS DELTAGER:

Kia Luzula Vejrup fra Masterchef, Rubicon for Discovery Network Norway

Mubarak Muse og Roar Adler Holth fra Prosjekt kollektivet – året da alt endret seg, Monster for Discovery Network Norway

Öde Nerdrum fra Farmen kjendis, Strix Televisjon for TV 2

Thor Haavik fra Farmen, Strix Televisjon for TV 2

BESTE HUMORPROGRAM:

Hvite gutter, Feelgood SFT for Discovery Network Norway

Basic Bitch, Feelgood SFT for Discovery Network Norway

Brille, Feelgood SFT for Discovery Network Norway

Førstegangstjenesten, NRK for NRK

Saken oppdateres fortløpende.