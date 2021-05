Haaland-bilde skapte blest: – Gått glipp av noen milliardkontrakter

Tidligere Bryne-sponsor Petter Vaalands firma ble promotert for millioner gjennom Instragram-kontoen BRfootball. Firmaet kunne ha blitt verdenskjent, men det er bare ett problem.

Petter Vaaland har sponset Bryne Fotballklubb i en årrekke.

Da Erling Braut Haaland skulle ta bilde med Bryne-drakta i forbindelse med sin første proffkontrakt for seks år siden, gjorde Vaaland en potensiell genistrek.

– Jeg kjente Erling fra før av, så jeg sa at han måtte huske å snu drakta så logoen min ble synlig. Og det gjorde jo Erling, men det jeg ikke visste var hvor mye blest det skulle skape seks år senere.

Det var Jærbladet som omtalte saken først.

For Instragram-kontoen BRfootball, som har over 8,7 millioner følgere, la ut et bilde av Haaland poserende med den gamle Bryne-drakta.



– Jeg fikk jo litt bakoversveis. Det er sjelden man får sånn reklame. Det er jo over åtte millioner følgere, sier Vaaland.

Blir nedringt av utenlandske nummer

Problemet er bare at firmaet ikke lenger eksisterer, for i 2017 fusjonerte nemlig bedriften med interiørfaghuset T. Lund. Men nå blir Haalands sambygding nedringt av utenlandske nummeret.

– Jeg fikk en del telefoner fra Wales, London og Tyskland. Jeg har jo lært at man ikke skal svare sånne lange ukjente telefonnumre, for det kan jo være spam og svindel. Så jeg avsto fra å ta de.

– Jeg har jo kanskje gått glipp av noen milliardkontrakter, men det får bare være, spøker Vaaland, og tilføyer:



– Du kan grine over spilt melk, men det nytter jo ikke!

Fikk svar av Haaland

Noen dager etter at bilde ble publisert, tok Vaaland kontakt med Haaland.

– Jeg sendte han en melding og skrev: Her må du se. Nå er den gamle drakt-logoen min og du avbildet på brfootball. Da fikk jeg tilbake fire smilefjes, også skrev han konge! Så det var stort at han svarte, og det synes jeg sier litt om typen Erling. Det var kjekt, grævla bra, flirer Vaaland, som storkoser seg med å se sambygdingen bøtte inn mål for Dortmund.

– Et av høydepunktene når lørdagen kommer er jo å se Dortmund spille. Til og med kona mi som aldri har likt fotball, står og skriker hver gang han spiller, ler Vaaland.