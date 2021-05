Presidenthunden Bo er død

Det melder Obama på Instagram lørdag. Bo ble 12 år gammel.

– Vi kommer til å savne deg veldig, skriver han blant annet.

Bo var av rasen portugisisk vannhund og Obama-familiens første hund.

Hunden var en gave fra senator Ted Kennedy og kom til Obama-familien i 2009, ikke lenge etter at de flyttet inn i Det hvite hus.

– I dag mistet familien vår en sann venn og en lojal kompanjong. I over et tiår var Bo et konstant vennlig nærvær i livene våre. Han var lykkelig over å se oss på våre gode dårlige, dårlige dager og alle dager imellom, skriver Obama.

Michelle Obama skriver at de lovte døtrene under valgkampen i 2008 at de skulle få seg en hund etter valget.

– På det tidspunktet skulle Bo være kompanjongen til jentene. Vi hadde ingen anelse hvor mye han kom til å bety for oss alle, skriver hun på Instagram.

I august 2013 skaffet Obama-familien seg enda en portugisisk vannhund, Sunny.