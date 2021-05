Tusenlapp solgt for 1,5 millioner kroner

En tusenlapp fra 1892 ble lørdag solgt for 1,5 millioner kroner. Det er Norges eldste og dyreste seddel.

Auksjonen til Oslo Myntgalleri, der tusenlappen ble solgt, ble avsluttet lørdag, skriver Haugesunds Avis.

Etter en heftig auksjonsrunde gikk den 129 år gamle tusenlappen for svimlende 1,5 millioner kroner.

– Jeg var ganske sikker på at seddelen ville slå alle rekorder. Men jeg hadde aldri trodd at den skulle gå for så mye som dette, sier Eirik Myge.

Han driver Haugesund-avdelingen til Oslo Myntgalleri og var auksjonarius.

Ifølge Oslo Myntgalleri finnes det kun to tusenlapper i privat eie med bilde av kong Oscar, men eksemplaret som lørdag gikk under hammeren, er den eldste.

