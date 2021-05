Ble tatt i 191 km/t i 60-sone

En ung mann i starten av 20-årene ble målt til å kjøre 191 km/t i laserkontroll ved Grannessletta på Sola i Rogaland.

Førerkortet ble beslaglagt på stedet og politipatruljen har opprettet straffesak.

— Det var en såpass høy hastighet over det som er lovlig på stedet, at dette ikke blir avgjort med et forenklet forelegg på stedet, sier operasjonsleder Toralf Skårland, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Sjåføren ble avhørt på stedet og skal ha erkjent de faktiske forholdene.

Hastigheten sjåføren ble målt til å kjøre i, er rundt tre ganger det som er lovlig å kjøre på strekningen.

— Det vil derfor ikke overraske meg om det blir behandling i rettssystemet, hvor det da vil bli avgjort straffereaksjonen på dette, sier operasjonslederen.

Ifølge Lovdata vil en slik fartsovertredelse medføre tap av førerett i rundt 2,5 år.

Sjåføren hadde også med seg en passasjer i bilen.

— Uavhengig av kjøretøy og ferdigheter, representerer en sånn hastighet en særdeles stor fare for sjåføren og passasjer, men også for omgivelsene, fortsetter Skårland.

