Frp-topp vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 14

Liberalisering av selvbestemt abort har vært et hett tema på partienes landsmøter i vår, men er ikke tema på Frps landsmøte på Gardermoen.

Frps politikere kan mene hva de vil og stemme fritt etter sin egen samvittighet i Stortinget når abortloven etter alt å dømme kommer opp i Stortinget etter valget.

Den nyvalgte partilederen Sylvi Listhaug har tidligere omtalt SVs vedtak på sitt landsmøte om å utvide selvbestemt abort til uke 22 som «grotesk». Nå kommer hun med sitt syn.

Frps leder Sylvi Listhaug klargjorde sitt syn på abort i dag.

– Jeg mener at dagens abortlov har fungert bra, og at denne bør videreføres, sier Listhaug til TV 2.

Vil utvide grensen

TV 2 sendte ut et spørreskjema til Frps 29 toppkandidater til valget før landsmøtet for å få svar på hva de mener bør skje med abortloven etter valget.

Wold, som er dirigent på Frps landsmøte, er blant 17 kandidatene som har svart.

1 (Wold) har svart at han ønsker å foreslå en utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 14, og begrunner dette med Stortingets vedtak om å tilby gravide NIPT-test og tidlig ultralyd.

2 har svart at de ønsker å utvide retten til selvbestemt abort til svangerskapets uke 18.

14 har svart at de ønsker å beholde abortgrensen som i dag, med en abortnemnd og selvbestemt abort frem til uke 12.

Listhaug kommer i tillegg til de 14 som svarer at de vil beholde dagens lov.

Nemndene blir overflødige

Wold begrunner sitt syn med at den nye bioteknologiloven vil føre til at avvik ved fosteret kan oppdages tidligere enn i dag.

Stortinget vedtok i juni i fjor å tillate fosterdiagnostikk gjennom såkalt NYPT-test. Sammen med tidlig ultralyd vil det kunne føre til at kvinner får kunnskap om fosteret er alvorlig sykt mellom uke 10 og 13, påpeker Wold.

– Sånn sett så vil man ha alle svar innen uke 14. Hvis man utvider selvbestemt abort til uke 14 vil nemndene bli overflødig av seg selv, sier han.

Dette mener Frp-toppen kan være et kompromiss mellom de som vil liberalisere loven og utvide fri abort til uke 18, og de som vil beholde dagens lov.

– Jeg mener kvinnens selvbestemmelsesrett er veldig viktig, og det er en rett som som jeg vil forsvare alt jeg kan, og jeg tror ved å gi en mulighet nå for å utvide grensen til uke 14, og ha ytterligere kunnskap gjennom tidlig ultralyd og NIPT-test, så vil det bli en enda bedre abortlovgivning, sier Wold til TV 2.

I dag blir 95,4 prosent av abortene utført før uke 12.

– De aller fleste senaborter skjer jo fordi at man har fått kunnskap om sykdom hos fosteret på et sent tidspunkt. Det vil jo nå rette seg, og da vil antallet sene aborter gå ned. Det er jo også sånn at vi alle ønsker at aborter skjer tidlig, sier han.

– Gammeldags

Frps 1. kandidat fra Sogn og Fjordane, Anfinn Sjåstad, er på linje med vedtakene Ap, MDG og Venstre har gjort om en utvidelse av abortgrensen til uke 18.

– Jeg har tre døtre selv, og mener kvinnene må bestemme dette i størst mulig grad. Det kan være mye følelser inne i slike spørsmål, og mye vi ikke vet eller forstår om den enkeltes situasjon, sier Sjåstad.

Han mener dagens lovgivning er bra, men liker ikke at nemndene avgjør abortspørsmålet.

Nemndene må fjernes, mener også Himanshu Gulati, Frps andrekandidat til stortinget fra Akershus.

– Jeg mener i utgangspunktet at vi har en abortlov med en god balanse i Norge i dag, men jeg mener det er helt feil at en nemnd skal gi kvinner tillatelse til å ta abort eller ikke. Så jeg mener vi bør fjerne dem den, og heller at kvinner bestemmer frem til 18 uker, sier Gulati.

Ingen stemning for å stramme inn

Kandidatene som uttaler seg understreker at de ikke har drøftet dette med partifeller, og at Fremskrittspartiets representanter er fristilt i spørsmål som dreier seg om syn på blant annet abort og religion.

De oppfatter ikke at det er noen støtte internt i Frp til KrFs ønsker om å stramme inn abortloven.

– Jeg uttaler meg nå helt på egne vegne som som politiker. Dette er ikke Fremskrittspartiets syn, men jeg tror knapt noen i Fremskrittspartiet ønsker en innstramming, sier Wold.

– Jeg opplever ikke noen debatt i Frp om å stramme inn abortloven, og jeg tror de fleste mener at dagens lov er ganske balansert og god. Men jeg mener at vi bør fjerne nemndene, som er et gammeldags system, og la kvinnene selv ta beslutningen frem til 18. uke, sier Gulati.

I tråd med forrige valg

De 29 kandidatene TV 2 sendte spørsmål til er i tråd med antallet mandater Frp har fra de ulike valgkretsene i dag, samt 1. kandidat i de kretsene der partiet ikke er representert på Stortinget.

Dette er kandidater som ligger an til å komme inn hvis Frp får samme resultat som ved forrige stortingsvalg, 15,2 prosent.

Disse har svart at de vil beholde dagens abortlov:

Dagfinn Olsen, Per-Willy Amundsen, Roy Steffensen, Marius Nilsen, Hanne Dyveke Søttar, Gisle M. Saudland, Helge André Njåstad, Jon Helgheim, Terje Settenøy, Terje Halleland, Bjørnar Laabak, Liv T. Gustavsen, Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi.