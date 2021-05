Fire kvinner inn i Frps sentralstyre

Frps nyslåtte partileder Sylvi Listhaug får følge av tre medsøstre i den nye toppledelsen i partiet, to av dem som faste medlemmer av sentralstyret.

Anni Skogmann fra Tromsø Frp og Hayley Anita Henriksen fra Gjesdal Frp blir sammen med Truls Gihlemoen fra Innlandet Frp og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde de fire nye faste medlemmene av Frps sentralstyre.

Det ble klart etter kampvoteringer på Frps landsmøte lørdag.

Der fikk Gihlemoen flest stemmer, fulgt av Skogmann, Henriksen og Tybring-Gjedde.

De øverste tre på lista er valgt for to år, mens Tybring-Gjedde er valgt for ett.

Som varamedlemmer ble stortingsrepresentant Morten Stordalen, Lone Kjølsrud fra Lillestrøm Frp, Tom Staahle fra Ullensaker Frp og Torbjørn Klungland fra Agder Frp valgt.

Sentralstyret består for øvrig av den nyvalgte ledertrioen Sylvi Listhaug og nestlederne Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes.

Det vakte oppsikt både i og utenfor Frp da valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre ble kjent tidligere i år. Komiteen hadde innstilt på i alt ti menn og én kvinne – partileder Sylvi Listhaug.