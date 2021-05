Slår alarm om Indias naboland: - Flere dør hvert minutt

Lørdag ble det igjen slått ny rekord i antall meldte korondødsfall i India.

Over 4000 er registrert døde på én dag i landet, som står i en dramatisk krise.

Det er mangel på både senger og oksygen på sykehusene, og krematorier og gravlunder er så overfylt at folk må vente i timesvis med likene av sine kjære før de slipper til.

Mens India kjemper om å få kontroll på smitten i landet, opplever en rekke naboland nå en alarmerende stigning i smittetallene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at krisen i India først og fremst er en stor utfordring for dem, men peker på at smitten også stiger i nabolandet Nepal.

– Det kan bli større regionalt og kontinentalt smittepress ut av situasjonen i India på sikt, sier Nakstad.

DET NESTE INDIA: Nepal har et svakere helseystem enn India og færre leger per innbygger, ifølge CNN. Foto: Niranjan Shrestha / AP / NTB

Halvparten testet positivt

Nepal blir betegnet som «det neste India».

Røde Kors har de siste dagene advart om at Nepal går i den samme retningen som India.

– Det som skjer i India nå, er et skremmende varsel om Nepals framtid hvis vi ikke får kontroll på smitten, som krever flere liv hvert minutt, sa Netra Prasad Timsina i Røde Kors Nepal onsdag, skriver CNN.

Myndighetene i Nepal har nå bedt pensjonert helsepersonell om å melde seg til å jobbe.

48 prosent av alle som testet seg det siste døgnet, var smittet. Det er den høyeste andelen positive tester så langt i pandemien, skriver Kathmandu Post.

RAMMES: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er to måter Norge blir rammet av utbruddet i India på. Foto: Simen Askjer / TV 2

Også nabolandet Pakistan rammes av en ny smittebølge nå. Myndighetene frykter de vil rammes like kraftig som India.

Men til tross for at det er innført nye tiltak, er moskeene fulle hver kveld.

Skoler og restauranter er stengt, og butikker stenger tidlig hver kveld, men myndighetene har ikke turt å bremse religiøse samlinger av frykt for at det skal utløse konfrontasjoner og sammenstøt i den konservative islamske republikken, ifølge NTB.

Farligere

Situasjonen i India begynte å utvikle seg i gal retning i februar, delvis på grunn av nye virusvarianter, men minst like mye fordi politikerne åpnet for store religiøse og politiske samlinger.

Den indiske viruvarianten er ifølge leger i landet farligere og mer smittsom. Opp til tre ganger flere trenger oksygenbehandling av dem som er blitt syke, ifølge ekspertene.

- Denne varianten er mer ondartet med mer komplikasjoner og flere som trenger oksygen og intensivplasser. Minst tre ganger så mange trenger oksygen nå som i fjor, sier medisinprofessor Vinod Kumar Singh TMU universitetssykehus.

Assisterende helsedirektør Nakstad sier at vi ikke vet om den indiske virusvarianten er verre enn for eksempel den britiske varianten.

– Vet vet ikke helt om varianten smitter mer, om den er farligere eller om vaksinen gir nedsatt effekt. Alt dette er usikkert, sier han.

TRANGT OM PLASSEN: Det er innført tiltak i Pakistan, men det er likevel trangt om plassen i gatene i Karachi. Foto: Asif Hassan / AFP / NTB

Slik påvirkes Norge

Det er oppdaget noen få tilfeller av den indiske virusvarianten i Norge. God kontroll på grensene og lite importsmitte gjør at sjansen er liten for at denne varianten vil dukke opp i landet, sier Nakstad.

Regjeringen har innført krav om at alle reisende som kommer fra utenfor Schengen/EØS skal som hovedregel på karantenehotell.

Nakstad sier at situasjonen i India påvirker Norge på to måter.

– For Norges del er det klart at sjansen for at mutasjoner sprer seg til andre kontinenter øker jo flere som blir smittet, og vi vil kanskje også merke andre ting, som hvis dette påvirker legemiddelproduksjonen, sier Nakstad.

India er en betydelig vaksineprodusent og må bruke alt på sin egen befolkning, noe de ser på med gru i Afrika.

KREMERES: Det er lang kø ved krematoriumene i India som følge av at svært mange dør med koronaviruset i landet. Foto: Amit Sharma / AP / NTB

Derfor rammes India hardt

– Hvorfor er dette utbruddet krevende for India?

– Smitteutbrudd er veldig krevende i land hvor folk bor tett, for da sprer smitten seg mye raskere. De har heller ikke den samme muligheten til å holde seg hjemme, slik vi har i Norge. Der må de ut og jobbe for å tjene penger, sier Nakstad og fortsetter:

– Også er det veldig vanskelig å få kontroll på en pandemi når man først har fått den kraftige veksten, sier han.

Nakstad tror at situasjonen i India kan vare i mange uker framover fordi det fortsatt er mange indere som ikke har vært smittet.