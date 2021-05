Haaland hoppet av glede på tribunen

Dortmund - RB Leipzig 3-2

Dortmund rotet bort 2-0-ledelsen mot RB Leipzig, men tre minutter før full tid scoret Jadon Sancho det avgjørende 3-2-målet etter lekkert spill.

På tribunen hoppet Erling Braut Haaland av glede sammen med lagkameratene Jude Bellingham og Dan-Axel Zagadou.

Haaland er for tiden ute med en muskelskade.

RB Leipzig-nederlaget betyr at Bayern München vinner Bundesliga denne sesongen. Bayern, som slo Borussia Mönchengladbach 6-0 lørdag kveld, har vunnet Bundesliga de ni siste sesongene.

SEIERSKLEM: Erling Braut Haaland (t.v.) og Jadon Sancho jublet for seier. Foto: Leon Kuegeler

Med tre poeng tar Dortmund seg opp på fjerdeplass, to poeng foran Eintracht Frankfurt, som spiller mot Mainz søndag.

Dortmund og RB Leipzig møtes igjen i cupfinalen allerede torsdag. Det er ikke klart når Haaland er tilbake fra sin muskelskade.

– Vi vet at det blir en ny vanskelig kamp, for vi så det var jevnt helt til slutten i dag. Forhåpentligvis får vi Erling tilbake, for han er en stor spiller for oss, han elsker å score mål og er den som scorer flest for oss. Forhåpentligvis er han tilbake. Da kan vi linke opp igjen. Jeg savner ham, sier Sancho om cupfinalen-

Marco Reus ga Dortmund en tidlig ledelse, før Jadon Sancho doblet fem minutter inn i andre omgang. RB Leipzig kom tilbake ved Lukas Klostermann og Dani Olmo. Mot spillets gang satte Sancho inn seiersmålet i sluttminuttene.

– Det var en vill kamp. Å komme opp i 2-0 var en perfekt start, men vi må jobbe med ikke å slippe inn for enkle mål. Vi må se på klipp og rette på det før kampen på torsdag, sier Sancho til Vsport.

Alexander Sørloth kom ikke på banen for RB Leipzig.