Disse klubbene «matcher» Berge best: – Han har større ambisjoner

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Sander Berge har skapt seg «et sabla bra rykte» i England. Han er sikker på at midtbanespilleren bytter klubb til sommeren.

Sheffield United - Crystal Palace 0-2

Sander Berge fikk sin første kamp fra start siden midten av desember mot Crystal Palace lørdag, men det ble nok et tap for Sheffield United.

Nordmannen ble byttet ut etter snaut timen spilt. Da lå Sheffield United under 0-1 etter et tidlig mål av Christian Benteke. I sluttminuttene fastsatte Eberechi Eze resulatet til 2-0 etter en strålende soloprestasjon.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er sikker på at Sander Berge nå er inne i sine siste uker som Sheffield United-spiller. Laget fra stålbyen ligger desidert sist i Premier League og er allerede nedrykksklare.

Nettstedet The Athletic har brukt analysefirmaet Ai Abacus til å finne ut av hvilke klubber som passer best til Berges egenskaper.

– Det er firmaer som spesialiserer seg på hvor spillere passer inn og som kjører det gjennom datamaskinen. De mener for eksempel at Liverpool og Manchester City forventer mye høyere frekvens på midtbanen når det kommer til løp og defensive handlinger. Da må han opp flere hakk. Heller ikke Manchester United er høyt på listen, påpeker Thorstvedt.

– Et sabla bra rykte i England

Blir Berge værende i Premier League, er det klubber som Leeds, Brighton, Wolverhampton og Crystal Palace som matcher Berge best.

– Han har større ambisjoner, og jeg tror større klubber er interessert i ham, sier Thorstvedt.

På kontinentet er Lyon, Sevilla og Napoli lag som passer Sander Berge.

– Arsenals assistenttrener (Albert Stuivenberg) jobbet i Genk i Belgia da Berge ble hentet fra Vålerenga, og jeg vet at han liker Sander Berge. Det er ikke umulig å få den type klubb, og jeg tror det er den størrelsesordenen han ønsker selv. Det blir veldig spennende å se hvor han ender opp, for han har fått et sabla bra rykte i England, sier Thorstvedt.

Berge står med ett mål og én assist på 16 kamper i alle turneringer denne sesongen. Mot Manchester United i desember rev Asker-gutten av en sene fra beinet i tåen og måtte under kniven.

Berges største styrke

Berge har spilt i Sheffield United siden han kom fra Genk i januar 2020. Under tiden i den belgiske klubben var han hyppig koblet til større klubber.

– Han løper veldig, veldig mye, men ikke nødvendigvis så fort. Det er ikke så mange spurter og høyintensitetsløp, men han løper mange kilometer. Det kan være en svakhet for toppklubbene at han ikke har høyere intensitet i løpingen, mener Thorstvedt.

– Han takler ikke så mye, men når han først går inn, vinner han ofte duellene. Han har ikke så mange defensive aksjoner som mange skulle ønske i den rollen, men han er ekstremt flink til å transportere ballen og løpe med ball. Det er kanskje hans største kvalitet. Det er vanskelig å ta fra ham ballen, han er god på hodet og dribler ganske ofte, uten at han er en superdribler, fortsetter den tidligere Tottenham-målvakten.

Thorstvedt mener Berge er en stødig pasningsspiller.

– Det er ikke så ofte det gir store sjanser, for han spiller sikkert og er ikke nødvendigvis en boksåpner med ballen, men han har også det på repertoaret. Det kommer helt an på hvilket lag han spiller på, og hva de forventer. Han er veldig flink til å komme inn i boks, der han veldig ofte får ballberøring eller kommer til avslutning, sier Thorstvedt.