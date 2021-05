Treffer jorden i natt – disse stedene peker seg ut

Natt til søndag forventes det at den kinesiske romraketten som har rast rundt jorden de siste dagene skal lande.

Raketten har en fart på over 28.000 kilometer i timen, og veier omtrent 22 tonn.

Frem til nå har det vært vanskelig å spå hvor raketten kommer til å lande, ettersom den har rast rundt jorden med en ekstremt høy fart.

Det eneste som har vært relativt sikkert, er at raketten kommer til å treffe jorden natt til søndag. De siste prognosene sier at raketten kommer til å treffe jorden rundt klokken 04.00 norsk tid.

Yngvild Linnea Andalsvik, fagsjef ved Norsk romsenter Foto: Norsk romsenter

Denne helgen er det spesielt noen som har fulgt særlig nøye med på rakettferden.

Falt 40 kilometer siste døgnet

Yngvild Linnea Andalsvik er fagsjef ved Norsk romsenter, og har de siste dagene fulgt spent med på hvor og når raketten kommer til å lande.

— Jeg sitter og følger med hele tiden, og ser hvordan den går ned og hvor den beveger seg i banen, sier hun til TV 2 lørdag kveld.

Rundt klokken 19 lørdag befinner raketten seg 140 kilometer over bakken. Bare det siste døgnet har raketten falt rundt 40 kilometer nærmere jorden.

Andalsvik er forsiktig med å si hvor hun tror raketten kommer til å lande, men håper at den ikke lander i et befolket område.

Fredag var en av mulighetene at raketten kunne lande i Japan, som er ett svært tett befolket område. Lørdag ble det derimot avblåst som mulig landingsområde.

Tre land i Europa

Romeksperten sier at det nå er særlig interessant å se hvilke pass som står igjen, altså hvilke områder som er sannsynlige landingsområder.

– Det som er litt interessant er at flere av passene som står igjen, går over noen land i Sør-Europa, sier hun.

Særlig de europeiske landene Spania, Portugal og Italia peker seg ut, da det er to eller tre såkalte pass på rakettens rute som går over disse landene.

KART: Linjene (også kalt banespor) viser hvor raketten passerer over i det intervallet man har estimert at den kan falle ned. Dette er steder hvor det er en sannsynlighet for at den kan falle ned (akkurat under linjen). Foto: Skjermdump/Aerospace.org

– Madrid er ikke så langt unna, sier Yngvild Andalsvik.

Det er imidlertid også en mulighet for at raketten kan styrte ned for eksempel i Dallas i USA som den også passerer over.

Hun er klar på at det er vanskelig å si noe sikkert om akkurat hvor den vil lande, men sier at det blir stadig mer sikkert jo nærmere raketten kommer jorden.

– Den kan potensielt lande alle steder langs denne linjen. Jo flere linjer, dess flere steder kan den lande, fordi den kommer til å lande ett av stedene den har flydd over, sier hun.

Det er stor sannsynlighet for at raketten vil brenne opp når den treffer jordens atmosfære, men store vrakrester vil antakelig treffe jorden.

Kinas nye romstasjon

Den delen av raketten som raser rundt jorden nå er en såkalt bærerakett, og tilsvarer mellom 20 og 40 prosent av hele raketten og veier mellom 18 og 20 tonn.

Bæreraketten som nå er på en ukontrollert ferd rundt jorden, var en del av det nye suksessprosjektet til Kina.

I forrige uke kunne nemlig kineserne juble over den 30 meter lange raketten Long March 5B, fordi den hadde med seg den første delen av det som skal bli kinesernes nye romstasjon.

– Hva var egentlig formålet med rakettoppskytingen?

– Både USA og Russland har historisk sett vært de store i rommet, så har Kina kommet på banen de senere årene. Akkurat denne raketten er noe de har skutt opp for å få på plass en romstasjon de vil bygge, sier fagsjefen ved Norsk romsenter.

Det finnes allerede en internasjonal romstasjon, men de siste årene har Kina hatt planer om å bygge sin egen.

– Uvanlig at den kom så høyt opp

Formålet med denne raketten, sier Andalsvik, var å få den første delen av romstasjonen opp i bane.

– Hvorfor ble bæreraketten sluppet ned på en så ukontrollert måte, slik at den nå kan styrte ned ett eller annet sted på jorden?

– Antakelig var det en kalkulert risiko. Det er ikke helt sikkert. Men det at de ikke har noen styring på hvor den går ned igjen, er ikke uvanlig. Det som er uvanlig, er at den kom så høyt opp — og opp i bane, sier hun.

Hun viser til de europeiske rakettene, der denne delen faller ned igjen nesten umiddelbart etter den letter fra jorden. Den faller da gjerne ned i havet i løpet av kort tid etter oppskyting.

Fagsjefen ved romsenteret sier at den mest sannsynlig vil lande i et ubefolket område — i hvert fall håper hun det.

Ifølge henne er det også positive sider ved at den faller ned:

– På en måte er det bra at den faller ned, for det som blir igjen, ender opp som romsøppel. Det er ting som går i bane rundt jorden, og som man ikke har kontroll på og ikke kan styre. Det kan derfor skje at romsøppelet kolliderer med en satellitt.