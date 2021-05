Broiler-Mikkel satte superchips fast i halsen: – Tenkte at det har vært et sjukt liv, men nå er det over

Mikkel Christiansen fra «Broiler», kjent under artistnavnet «Mio», var ute og kjørte i sitt nyeste bilkjøp sammen med en kompis da det ble dramatisk.

Christiansen lot kompisen prøvekjøre hans nye Lamborghini mens 29-åringen selv satt ved siden av og drakk litt vann etter å ha spist superchips.

– Jeg skylte et svært flak rett i pusterøret, og fikk ikke puste i det hele tatt, sier Christiansen til God kveld Norge.

– Tenkte nå er det over

Christiansen signaliserte til kompisen sin, Marcus Lockwood, som kjørte bilen at han måtte hjelpe til.

– Han begynte å slå hardt i ryggen mens han bråstoppen Lambo'en og kjørte den rett ut i grøfta på motorveien, forklarer 29-åringen.

Selv lenge etter de hadde stoppet bilen fikk ikke Christiansen til å puste:

– Jeg tenkte et sekund at det har vært et sykt liv, men nå er det over, forteller han.

– Nørd måte å dø på

Artisten og bilentusiasten forteller at synet hans begynte å bli skurrete rett før det store chipsflaket endelig begynte å løsne.

Ifølge han selv tok det cirka to timer før det begynte å føles greit ut igjen.

På sin Instagram-profil delte han et bilde fra utsiden av legevakten der han forteller om hendelsen og takker kompisen sin.

– Trodde for real det var over et sekund der, men heller dø i en Lambo enn på bussen, skriver han på Instagram.

Christiansen sier til God kveld Norge at han har det fint nå og er glad for at han hadde en snarrådig kompis i nærheten:

– Ellers hadde det vært over. Kan ikke tenke meg en mer nørd måte å dø på! sier Christiansen.