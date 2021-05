Wayne Rooney og Derby reddet plassen i høydramatisk sisterunde

Derby - Sheffield Wednesday 3-3

Derby kom til siste runde med seks strake tap og var i alvorlig trøbbel underveis, men Wayne Rooneys menn reddet plassen med 3-3 hjemme mot Sheffield Wednesday, som må ta den tunge turen ned i League One.

Ned til nivå tre i engelsk fotball går også Rotherham og Wycombe. Rotherham så ut til å kunne redde plassen med seier over Cardiff, men det endte 1-1 etter at waliserne scoret to minutter før full tid.

– Jeg kan forsikre fansen om at vi kommer til å bli bedre. Det har vært en vanskelig sesong for alle som er tilknyttet klubben. Vi trenger å få ordnet alt utenfor banen så fort som mulig for å være best rustet og utvikle oss som klubb, sier Rooney til Sky Sports, og sikter til den usikre eiersituasjonen.

– Jeg er veldig fornøyd med spillerne. De ga alt for meg. Jeg sa i pausen at spillerne måtte holde seg rolige, at vi hadde 45 minutter igjen, vi kunne vinne kampen og løse det på egenhånd. Jeg er veldig glad på spillernes vegne fordi de la ned en stor jobb, sier Rooney.

Derby var nede i League One i pausen etter at en muligens offsideplassert Sam Hutchinson hadde scoret på overtid for Sheffield Wednesday, men i løpet av få minutter tidlig i andre omgang snudde Derby kampen til 2-1 etter scoringer av Martyn Waghorn og Patrick Roberts.

Bunnen i Championship 20. Huddersfield, 49 poeng

21. Derby, 44 poeng

22. Wycombe, 43 poeng

23. Rotherham, 42 poeng

24. Sheffield Wednesday, 41 poeng

Etter timen spilt utlignet Callum Paterson til 2-2 for Sheffield Wednesday, før en offsideplassert Julian Börner headet inn 3-2 for uglene, men etter 78 minutters spill fikk Derby straffe, som ble satt i mål av Martyn Waghorn.

Etter noen nervepirrende sluttminutter, kunne Derby-spillerne juble over å ha sikret plassen i Championship.

– Det er dette du lever for som fotballspiller. De siste 25 minuttene var et helvete, skal jeg være ærlig. Det er en stor lettelse. Jeg er så stolt, sier Derby-spiller Martyn Waghorn til Sky Sports.

Da Rooney tok over Derby-jobben midlertidig i slutten av november, lå klubben sist i Championship. Den tidligere Manchester United-helten la skoene på hyllen og fikk jobben på permanent basis i januar.

Rooney erstattet nederlandske Phillip Cocu.

Norwich vant Championship og rykker opp sammen med Watford. Brentford, Swansea, Barnsley og Bournemouth skal kjempe om den siste opprykksplassen til Premier League.

I lørdagens sisterunde scoret Norges tidligere landslagskaptein Stefan Johansen 2-1-målet i Queens Park Rangers 3-1-seier over Luton. QPR, som sikret seg Johansen på lån i januar, endte på niendeplass på tabellen.