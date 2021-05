Johaug klarte ikke OL-kravet, Grøvdal imponerte

Johaug kom i mål på 31.32,88 etter en enorm sisterunde. OL-kravet på 31.25 var derfor Johaug litt under åtte sekunder unna.

Overfor TV 2 avviser imidlertid langrennsstjernen at hun hadde reist til OL i Tokyo dersom hun hadde klart kravet.

– Nei, nei, nei. Hadde jeg tatt det kravet hadde jeg ikke reist, for meg var det bare å gjøre det bedre enn i fjor. Det var motivasjonen. Jeg tar dette som en variasjon i treningen, og synes det er moro, så får vi se hva det blir til videre (med løpingen), sa Johaug til TV 2.

Karoline Bjerkeli Grøvdal klarte OL-kravet med glans på 10.000-meteren på Bislett. Hun satte ny personlig rekord med tiden 30.50.84.

Hun er med det den 104. kvinnen i verden og 24. fra Europa som løper på under 31 minutter på 10.000 meter gjennom tidene.

– Jeg kom for å ta OL-kravet. Nå er jeg lettet. Jeg tok pers og var langt under OL-kravet, sa Grøvdal til TV 2.

– Hadde du enda mer å gå på?

– Jeg kunne gått hardere de første fem enn det jeg gjorde. Men jeg sa at jeg ikke skulle løpe av meg beina. Jeg gikk ikke for norsk rekord idag, det var bare å ta det kravet, poengterte hun.

Grøvdal hadde allerede klart OL-kravet til Tokyo-lekene på 5000-meter.

For to dager siden ble det kjent at langrennsstjernen Therese Johaug lørdag ville stille opp på 10.000 meter på Bislett for å klare kravet til sommerens OL i Tokyo.

– Det var gøy, men min plan var å holde meg til planen, uansett hvem som stilte opp, påpekte Grøvdal om konkurransen mot Johaug.

OL-kravet er på 31.25 minutter. Da Therese Johaug løp 10.000 meter på Bislett i fjor sommer kom hun inn på tiden 31.40 minutter, den fjerde beste tiden i Norge noensinne. Det var derfor knyttet stor spenning til om langrennsprofilen ville innfri kravet.

– Stolt og fornøyd

Johaug hang lenge med det grønne lyset, men det ble tyngre og tyngre de siste rundene for langrennsløperen.

– Det var utrolig moro. Jeg er kjempefornøyd med å ta pers, det hadde jeg aldri trodd for å være helt ærlig, sa Johaug til TV 2 etter å ha forsøkt seg på OL-kravet.

– Du kriget skikkelig utpå der?

– Ja, jeg har høy pust, og løp og gampet utpå banen der. Jeg fant en god rytme og er veldig fornøyd med løpet idag. Det var mer vind enn i fjor, men tiden 31.32 er jeg kjempefornøyd med, svarte hun.

Hun merket mot slutten av løpet ikke var godt nok til å klare OL-kravet.

– På rundt 8000 meter merket jeg det ble tøft å klare OL-kravet. Det er ikke snakk om mange sekunder, med litt mer løpstrening tror jeg at jeg kunne klart det. Den fysiske formen er der, men løpstreningen mangler litt. Alt er oppnåelig, det er sju sekunder det er snakk om. Jeg er overhodet ikke skuffet, jeg er bare kjempestolt over at jeg klarte å ta pers og var så nære OL-kravet i begynnelsen av mai, mente hun.

Johaug fikk ros av ekspertene.

– Hun var tøff og modig som stilte opp, mente NRK-kommentator Jann Post.

- Med en måned til med trening og med fartsholder hadde hun klart OL-kravet, sa NRK-ekspert Sindre Buraas.

Taktisk dilemma

På forhånd ble løpsoppleggene for lørdagens løp kjent.

Karoline Bjerkeli Grøvdal bestilte en sluttid på 30.50 av lysharen. Første 5000 skulle gå på 15.30, siste 5000 på 15.20. Hun la opp til en såkalt «negativ splitt», det vil si en fartsøkning i siste halvdel.

Therese Johaug på sin side bestilte en sluttid på 31.24 på sin lyshare – ett sekund under OL-kravet.

– Det blir spennende å se om Johaug klarer å følge lysharen sin, eller om hun lar seg friste til å følge Grøvdal i starten, sa NRK-kommentator Jann Post før start.