Kjoleprøving før Gullruten: – Må ha noe som stjeler oppmerksomheten fra Hegseth

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag er det duket for året «Gullruten» på TV 2, og programleder Sigrid Bonde Tusvik (41) gjør en siste «finish» på kveldens kjole.

En spent Sigrid Bonde Tusvik skal lede lørdagens «Gullruten» sammen med makker Morten Hegseth (35).

Bonde Tusvik lover at de skal gjøre det beste kan for å skape show til tross for koronarestriksjoner.

– Vi prøver å lage så mye glam som mulig med de få nominerte vi kan ha i studio. Så kan vi vise masse morsomme klipp, for TV har jo opplevd en oppsving i pandemiens tid, forteller hun.

POSERER: Sigrid Bonde Tusvik i en av sine «Gullruten»-kjoler. Foto: Mariann Habbestad

«Nip slip»

Programlederen mener at det siste korona-året har vært det største året for TV-bransjen noensinne.

– Folk har jo bare sett på tv, ler hun.

Selv gleder hun seg til vitsene i manuset og kjolene. Selv har hun valgt å få en kjole spesialdesignet til «Gullruten» av designer Synnøve Mo.

Kjolen er en blanding av en rød body og lyserosa slør som fletter seg rundt kroppen.

– Se hvor fin den blir da! Det er fint å ha en entré i denne. Jeg vil kunne gå de få koronameterene jeg har til rådighet på den lille scenen, sier hun og legger til:

– Morten Hegseth er så god på poser og er så høy, så jeg må ha noe som stjeler oppmerksomheten fra han.

Til tross for at kjolen har en åpning rundt brystpartiet er ikke Bonde Tusvik nervøs for om det kan oppstå en «nip slip» på scenen.

– Når vi lever med «Ex on the Beach» i dette landet så er det ikke en skandale hvis man får en nippel i øyet, ler hun.

En frekk fenrik

Bonde Tusvik synes det som er gøy med «Gullruten» er at man både føler at alle er nominert, men også at alle er glemt.

ROSA DRESS: «Gullruten»-programleder Morten Hegseth går for en rosa dress med en leopardskjorte under. Foto: Privat

– Det er mange programmer der man tenker: «Jøss, de er ikke med», sier hun og nevner blant annet sesong to av «Exit» og «Ikke lov å le på hytta».

Selv tror hun at folkets favoritt er «Kompani Lauritzen»:

– Det som er typisk ved det norske folk er at de husker bare det som akkuratt har gått på TV, forklarer 41-åringen.

Hun synes «Gullruten» er en fin påminnelse for alt som tidligere har gått på TV det året.

– «Maskorama» har jo nesten alle glemt, folk var jo helt gal, sier hun.

En nominasjon som har overrasket henne positivt er fenriken, Geir Aker, fra «Kompani Lauritzen». Han er nominert til publikumsprisen i år:

– En litt frekk fenrik som klager over støv på gulvet - det liker folk! ler Bonde Tusvik.

Den ultimate jobben

Programlederen var opptatt av å velge et norsk design til sin «Gullruten»-kjole for å støtte norske kunstnere midt i korona-pandemien.

NORSK DESIGN: Kjolen til Sigrid Bonde Tusvik er designet av Synnøve Mo (høyre). Foto: Mariann Habbestad

Designer Synnøve Mo forteller at hun har hatt Bonde Tusvik i tankene sine da hun designet kjolen.

– Det er ikke ofte folk bestiller en helt gjennomsiktig kjole, så da får man jobbe med det ultimate i det man holder på med, sier Mo.

Hun setter i de siste nålene for å klargjøre kjolen helt til «Gullrutens» festkveld.

– Jeg liker når stoffet fremhever kroppen og på en måte gir den en klem. Først ser du en kjolen, og så begynner du å se kroppen ved andre øyekast, forklarer designeren.

Trening med rødvinsdunk

Som tobarnsmor midt i en korona-pandemi forteller Bonde Tusvik at hun er avslappet til egen kropp selv om hun skal vise den frem på TV.

– Jeg er et lavt lite menneske så jeg er ikke akkurat tykk, men man har sin yndlingsvekt og liker seg på ett sted. Nå er jeg oppe i fire over det.

Hun forklarer at nå som treningssentrene er stengt blir det lite trening ettersom hun ikke klarer å trene hjemme.

SISTE MÅL: Designer Synnøve Mo setter i de siste nålene i kjolen til Sigrid Bonde Tusvik slik at den blir ferdig til gullshowet. Foto: Mariann Habbestad

– Jeg får det ikke til. Det tyngste jeg bærer hjemme er en 3-liters rødvinskartong, smiler hun lurt.

Programlederen synes det er for mye mas om kroppspress og mener at vekt ikke er så viktig hele tiden. Hun synes likevel at man skal få lov til å være sunn og opptatt av hva man putter i kroppen sin.

– Du kan godt kjefte litt på deg selv og si: «Nå har det blitt litt mye rødvin og biff, Sigrid. Nå kan du gå til bønenne dine og skamme deg,» ler hun.