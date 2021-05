OL-håpet ute for bryte-Berge – ute av OL-kvalifiseringen

Mammadov fikk det første poenget, Berge måtte ned, og Mammadov fikk til en rulle som ga to nye poeng. 26-åringen fra Aserbajdsjan ledet 3-0 til pause.

Berge fikk motstanderen ned i matta 45 sekunder ut i 2. omgang og skaffet seg et poeng, men han lyktes ikke med å få til noe mer. Mammadov gikk opp til 4-1 og fikk dermed kampens siste poeng.

– Nå er jeg knust. Jeg er så godt forberedt som jeg kunne. Og jeg er i form. Jeg får det bare ikke ut. Utrolig trist og hjerteskjærende for meg at det skulle ende sånn her, sa Stig-Andre Berge til Dagbladet etter kampen.

Erik Allum Rønstad, sportssjef i Bryteforbundet, og som befinner seg i Bulgaria, bekrefter overfor TV 2 at Berge er helt knust etter at OL-drømmen brast.

– Stig er helt knust. Dette er skuffende både for Stig og oss rundt. Men spesielt for Stig, sier Rønstad til TV 2 på telefon fra Bulgaria.

– Det er små marginer i denne idretten. Mister du fokus, så kan det skje ting så marginalt. Vi er skuffet alle sammen. Dette er noe man har jobbet for de 4-5 siste årene, og sett frem til. Når man ikke lykkes, så blir det mye følelser, fortsetter han.

– Hva betyr dette for Berges motivasjon videre?

– Nå skal Stig få være i ro og sortere sine tanker og følelser. Hva han gjør videre, får vi se. Idag er ikke dagen for å ta avgjørelser, slår han fast.

– Utrolig synd

Stig-André Berge tok bronse i 59-kilosklassen under OL i Rio de Janeiro i 2016.

Berges Kone går høygravid hjemme, og fulgte dagens kamper tett.

– Egentlig synes jeg det er synd, for han har jo jobbet sykt hardt for det. Så jeg får jo utrolig vondt av han, sier Berges kone, Rosell Utne til VG.

– Hadde det vært i fjor, vet jeg at han hadde kvalifisert helt sikkert. Oppkjøringen har vært litt annerledes i år, slår hun fast.

Per Anders Kure er også ute av kvalifiseringen i klasse 77 kilo. Han tapte 0-5 for tyrkeren Fatih Cengiz.

Tøft

Oscar Marvik var smittet av koronaviruset i mars og møtte Beka Kandelaki fra Aserbajdsjan i sin åttedelsfinale i 130-kilosklassen. Det ble for tøft for Marvik. Kandelaki fikk fire poeng for hodefall og la på til 5-0 i løpet av den første perioden. To nye poeng i 2. periode ga 0-7-tap for Marvik. Ett poeng til i sekken, og det hadde vært tap på teknisk fall.

Dermed ble det ingen åttedelsfinale på nordmennene. Kun de to som når helt til finalen i kvalifiseringen får OL-billett.

Baldauf videre

Felix Baldauf slo Kim Seung-jun fra Sør-Korea på teknisk fall allerede etter et drøyt minutt i åttedelsfinalen. Da var stillingen 9-0 til Baldauf.

Baldauf ble rammet av covid-19 for noen uker siden i forbindelse med den siste OL-kvalifiseringen i Ungarn i midten av mars.

I kvartfinalen venter Nikoloz Kakhelashvili fra Italia. Han er opprinnelig fra Georgia og tok bronse i årets EM.

