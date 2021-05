Real Madrid, Barcelona og Juventus svarer UEFA og FIFA: – Et uakseptabelt press

Fredag ble det kjent at at ni av de tolv utbryterklubbene har undertegnet en avtale med en rekke forpliktelser etter forsøket på å danne den utskjelte Superligaen.

Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Manchester City, Inter, Atlético Madrid og Milan trakk seg fra planene, som skulle være en lukket liga for 20 av de største klubbene i Europa.

Nå må de ni klubbene blant annet gi til sammen 150 millioner kroner til lokale tiltak i bredde- og barne- og ungdomsfotballen, skrev UEFA.

Klubbene mister også fem prosent av inntektene fra europacuper i én sesong. UEFA refordeler pengene.

Nå har de tre gjenværende klubbene i Superligaen gitt lyd fra seg. I en krass og lengre pressemelding hevder de at UEFA og FIFA har lagt et uakseptabelt press på klubbene.

– Klubbene som stiftet Superligaen har blitt utsatt for et uakseptabelt press fra en tredjepart, trusler og fornærmelser for å forlate prosjektet, heter det blant annet i pressemeldingen.

De skriver videre at de mener det er ulovlig av FIFA og UEFA å straffe klubbene mens en rettstvist pågår.

Klubben slår fast at de at de beklager dypt at sine venner, som var med å stifte Superligaen, nå har skrevet under forpliktelser med UEFA.

– Avslutningsvis gjentar vi overfor FIFA, UEFA, aksjeeierne og alle fotballspillere, som vi har gjort ved forskjellige anledninger siden kunngjøringen om Super League, vår forpliktelse og faste vilje til å diskutere, med respekt, uten press og med respekt for rettsstaten, de mest passende løsningene for bærekraften til hele fotballfamilien.



Les hele pressemeldingen fra klubbene her (ekstern lenke)