Siv Jensens avskjedstale: Advarer Frp mot et liv alene i opposisjon

Foran Frps landsmøtet har beskjeden fra kommende leder Sylvi Listhaug og andre partitopper vært at nå skal partiet dyrke sin egen profil etter at seks år i regjeringen visket ut partiets profil .

Jensen framholdt i sin tale at det å samarbeide med andre partiet kan bidra til å få løsninger Frp ønsker seg.

– Det enkleste er å stå alene, men det beveger ikke verden, sa Jensen.

Hun forsvarte Frps inngang i regjering med Høyre etter forrige valg, og sa at det å ta ansvar, var vanskelig, men hun understreket samtidig at det å ta ansvar må til for å få gjennomslag.

– Å ta ansvar betyr at man også må håndtere saker som ikke ligger ens hjerte nærmest. Men man beveger samfunnet, beveger verden og utgjør en forskjell for folk.

Luktet asfalt

Hun listet opp en rekke saker Frp har fått til for i Solberg-regjeringen, som utbygging av veier, rassikring, kutt i bilavgifter, forsøk med statlig eldreomsorg og dyrepoliti.

– Det har luktet asfalt over hele landet og vedlikeholdsetterslepet har gått kraftig ned.

– Det enkleste for en politiker er å stå alene, aldri ta ansvar og utelukkende forfekte sine primærstandpunkt. Men da beveger man ikke verden, da bedrer man ikke hverdagen til folk, da blir man kun en god retoriker, sa Jensen i talen.

Tviler på regjeringsmakt nå

Den avtroppende lederen forsvarte deretter Frps utgang av regjering etter at regjeringspartnerne Høyre, KrF og Venstre bak Frps rygg fikk hentet tilbake IS-kvinnen og hennes to barn.

Da regjeringen valgte å ta en IS-terrorist tilbake var begeret fullt, sa Jensen.

– Det var selvsagt for meg at FrP aldri kunne kompromisse i kampen mot terrorisme, og derfor kunne vi selvsagt ikke akseptere at de andre partiene lot seg presse til å ta i mot mennesker som frivillig hadde meldt seg til tjeneste for IS.

Jensen har tro på at Fremskrittspartiet kommer inn i regjering igjen, men at det ikke skjer med det første.

– Jeg tviler på at FrP går inn i regjering igjen før vi får vesentlig større gjennomslag for vår politikk, vesentlig større!

Blondine sparket fra seg

Jensen ga et tilbakeblikk på sine Frps forhandlinger med tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks første regjering i 1997.

Hun var fersk forhandlingsleder og kjempet med erfarne politikere som Per Kristian Foss, som da var Høyres finanspolitiske talsmann.

– Carl sa at det er når du kaster folk på dypt vann, du ser om de kan svømme. Mye kan sies om denne tiden, men Per Kristian oppdaget veldig fort at unge blondiner også kan sparke fra seg.

Frp fikk gjennomslag som partiet tidligere bare hadde snakket om gjennom forhandlingene, og det ga mersmak sa Jensen.

– For meg handler politisk engasjement om å bevege samfunnet fremover. Om å bidra til løsninger som trekker samfunnet i den retningen Fremskrittspartiet ønsket seg.

Skremt av rødgrønne

Jensen gikk til knallhardt angrep mot de rødgrønne partiene og påstod at skatte- og avgiftsøkninger kommer til å dytte svært mange bedrifter, og tusenvis av arbeidsplasser over stupet.

– Jeg er direkte skremt over de signalene som kommer fra de rødgrønne partiene nå.

– Det siste norsk næringsliv og norske arbeidsplasser trenger etter koronasituasjonen er rødgrønne skatter og avgifter som gjør at de må legge ned virksomheten sin.

Skal folk flest ha et arbeid å gå til, så må private bedrifter overleve og skape de arbeidsplassene, understreket hu.

– FrP vil være garantisten for at norsk næringsliv lander trygt på beina etter pandemien.

Og jeg har fått oppleve gleden av å gjøre en forskjell for enkeltmennesker, nesten hver eneste dag.

– Feil om innvandrere

Frp vedtar et program denne helgen om at det ikke lenger skal være mulig å søke om asyl i Norge, men at dette skal skje fra leire i andre land. Partiet foreslår en lang rekke innstramminger. Jensen framholdt likevel at Frp ikke er innvandringsfiendtlig.

– Det fremstilles som om alle innvandrere er uenig med FrP, men det er rett og slett feil. Jeg møter enormt mange innvandrere som er kommet til Norge, som lærer seg språket, som jobber og forsørger sin egen familie, som omfavner våre verdier som frihet og likestilling.

Hun lovet at Frp fortsatt skal kjempe mot negativ sosial kontroll blant innvandrere.



– Innvandrere som har rømt fra ufrihet ønsker seg politikere som gir de frihet. Og det skal FrP kjempe for.

Vakten er over

Jensen slo fast at Fremskrittspartiet trenger nye koster og at hun trenger gjøre noe annet å gjøre.

– Fremskrittspartiet trengte meg, fordi jeg var gjennomføringstørst, en realpolitiker godt forankret i Fremskrittspartiets ideologi.

Jensen oppfordret Listhaug til å finne sin egen vei, slik hun selv gjorde da hun overtok som leder etter Carl I. Hagen.

– Du skal fylle dine egne sko.

Til TV 2 sier Jensen at hu er lettet over at hennes vakt nå er over.