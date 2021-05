– Det var så flaut da læreren pekte på kartet i O-fag-timen

– Det er så viktig at noen med hans kaliber kan normalisere det å ha vanskelige følelser rundt det å være adoptert, sier Jorun Stiansen (37) til God kveld Norge.

I liket med Fredrik Solvang (43) har også Stiansen snakket åpent om sin adopsjonshistorie.

Hun forteller at innboksen hennes aldri er stille de gangene hun har fortalt ærlig om sin bakgrunn, om hvordan hun kom til Norge i 1984 bare noen måneder gammel.

– Jeg fikk en gang en melding fra en jente som også var adoptert fra Colombia. Hun skrev at hun trodde det var tabu å være adoptert, fordi man snakket så lite om det. Så hun takket meg for at jeg var åpen, sier Stiansen.

Kartet i O-fag-timen

Det var i helgens God kveld Norge at Solvang fortalte om hvordan det å være adoptert, har preget ham.

– Samfunnet mottar en på et helt annet vis enn hvis en er hvit, og det er klart det former en, sa Solvang til Dorthe Skappel.

Stiansen kjenner seg godt igjen, og har særlig sterke minner fra tiden på barneskolen hjemme i Vennesla på starten av 90-tallet.

– I klassen min var det også to fra Kambodsja, så jeg var ikke alene om å være brun i huden. Men jeg husker veldig godt den dagen resten av klassen forstod at jeg hadde en annen bakgrunn. Da spurte de: «Kommer du ikke fra sykehuset i Kristiansand?», minnes Stiansen.

Så var det den ydmykende O-fag-timen.

Der hvor læreren dro ned verdenskartet foran den grønne tavla og pekte med stokken. Der var Kambodsja. Og helt her borte, her er Colombia. Det er landet Jorun kommer fra.

– Det var så fælt, så flaut, sier Stiansen.

– Etterpå hoppet vi strikk i skolegården, og da spurte de andre «er du fra et annet land?». Jeg hadde så lyst til å rope «nei, jeg er fra Vennesla!». Min største drøm var at ingen skulle vite at jeg ikke var født i Norge, sier hun.

Willy Wonkas gullbillett

I dag er hun stolt over fødelandet, bakgrunnen sin, historien sin. Men det tok lang tid å komme dit.

– Jeg er ikke flau over å si at jeg er adoptert. På barneskolen var det fryktelig og flaut. Jo flere som trodde at jeg var født i Kristiansand, jo bedre. Det va ikke før i slutten av 20-årene at jeg omfavnet det, og skjønte at jeg ikke måtte drømme om å se ut som alle andre, sier Stiansen.

Nå tenker hun tvert imot at hun er kjempeheldig.

– Når man sier at man er adoptert blir man møtt med en sånn beklagelig mine, litt sånn «å, du er en sånn en, for en start på livet du må ha hatt.» Men jeg har jo trukket Willy Wonkas gullbillett!, utbryter Stiansen.

Hun håper at det at profilerte adopterte forteller åpent om historien sin, er med på å normalisere vanskelige følelser.

– Nå er liksom kampen om rasisme i nyhetsbildet, vi prater om det og er flink til å adressere det hvis det forekommer. Men det å være adoptert, og vanskelige tanker, følelser og eventuelt traumer rundt egen historie, det snakkes det ikke så mye om, mener hun.

Hyller åpenheten

Hun får støtte fra Marilyn Førsund, styreleder for foreningen Adopterte.

– Det er fremdeles en del politiske og strukturelle ting rundt adopsjon som bør løftes frem, så skal man komme videre må man enda mer i dybden av temaet, mener Førsund.

PÅ DAGSORDEN: Marilyn Førsund i foreningen Adopterte er glad adopsjon blir snakket om. Foto: sykepleien.no

Men hun hyller at adopsjon settes på dagsordenen.

– Vi tilbyr et sted hvor adopterte kan møtes. Det vi ser er at mange adopterte kan kjenne på en ensomhet. Da er det ofte mangel på kunnskap og forståelse, fordi det ikke har blitt snakket om. Så sånn sett er det veldig fint at Solvang går ut og forteller hvordan han har hatt det, sier Førsund.

Stiansen håper på enda mer åpenhet.

– Det er selvfølgelig mange ulike historier når det kommer til adopson. Det er viktig å snakke om for å normalisere det. Mange har hatt det tøft, og har kanskje ikke passet helt inn. Noen har traumer, påpeker hun.

Den tidligere Idol-vinneren håper at hennes og andres åpenhet kan vise at fortiden ikke trenger å ha betydning for nåtiden:

– Din historie er din egen. Hvis du har en vond historie, så skal ikke den få definere den du er i dag.