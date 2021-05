Minnesota Wild vant 4-3 over Anaheim Ducks

Sluttspillklare Minnesota Wild trengte overtid for å tukte tabelljumbo Anaheim Ducks 4-3 i nattens NHL-kamp.

Mats Zuccarello noterte seg for én assist i kampen.

- Vi må fortsette å være ydmyke, sa svensken Joel Eriksson Ek.

Minnesota Wild er allerede klare for sluttspillet. De er plassert på 2.-plass i Western Conference med tre kamper igjen å spille. Colorado Avalanche og Vegas Golden Knights er også sluttspillklare fra divisjonen i vest.

Etter at det sto uavgjort da tredje periode var over, gikk spillet til overtid der Kirill Kaprizov satte inn det avgjørende målet etter 17 sekunder.

Kampens første mål ble satt av Ducks' Max Comtois. Dernest satte Victor Rask Wilds 1-1-mål med assist fra Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello halvveis i første periode.

Helt mot slutten av perioden scoret Nico Sturm ett mål til for Wild. I andre periode scoret ikke Wild. Derimot utlignet Adam Henrique for Ducks.

I tredje periode sørget Joel Eriksson for ledelse 3-2 til Wild, men fem minutter før slutt utlignet Derek Grant for Ducks.

Mats Zuccarello fikk 17.21 minutter på isen.

Allerede natt til søndag venter et returmøte mot samme motstander. Kommende uke venter to kamper mot St. Louis Blues. Det er Wilds to siste kamper i årets grunnspill.

National Hockey League (NHL) fredag, grunnserien:

Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings 2-5, Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 2-5, Washington Capitals – Philadelphia Flyers 2-4, Minnesota Wild – Anaheim Ducks 4-3 e.f., Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 3-2, Vegas Golden Knights – St. Louis Blues 4-3 e.f., San Jose Sharks – Arizona Coyotes 2-5

(©NTB)