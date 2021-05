Kunstverk skapte furore i tysk småby

I en uke har fikk treskulpturen lov å stå, men torsdag tok kommunen grep.

Med kommunens velsignelse fikk trekunstneren Marcus Scholz lov til å dekorere torget i den lille byen Torgau. Byen ligger i delstaten Sachsen øst i Tyskland, om lag 50 kilometer øst for Leipzig.

Til regionsavisen Rheinische Post sier kunstneren at han ville gi folk en liten oppmuntring under koronapandemien.

Scholtz forklarer at den to meter høye skulpturen laget av furutre skal forestille en aspargesstilk.

Akkurat det er det mange som mener at den ikke ligner på. At skulpturen nemlig har en slående likhet med noe helt annet, har fått de koke av i den lille tyske byen.

– Opp til den som ser

Kunstneren selv sier kunstverket ble utarbeidet etter mottoet: «Don't let yourself down, stay firm, we can do it».

Schultz sier til avisen at han hadde som hensikt å få folk til å smile og at det ikke ligger noe videre politisk budskap bak kunstverket.

– Det er selvfølgelig opp til den som ser å tolke kunstverket, uttalte han.

Og det kan man trygt si at treskulpturen har fått folk til å tolke.

Die Stadt Torgau in Sachsen hat dem Spargel ein Denkmal gesetzt.



Die Schnitzerei des stabil standhaft sündigen Stangengemüses sehen sie hier: pic.twitter.com/WpCkq8Rvha — Blake (Morgellon-Züchter) (@BlakesWort) 4. mai 2021

Fryktet hærverk

For torsdag denne uken ble det av lokale myndigheter besluttet at statuen måtte fjernes. Ifølge kommunen er årsaken at det lørdag skal avholdes en demonstrasjon på torget, og at man av den grunn er redd for at kunstverket kan komme til skade.

– Det var en for stor risiko for at noe kunne skje med kunstverket under demonstrasjonene at vi vurderte til at den måtte fjernes, sa talsperson fra kommunen, Eileen Jack.

Hvilken skjebne som venter kjempeaspargesen nå er usikkert, men skaperen selv sier han vil forsøke å samle inn penger ved å selge den.

– Kanskje kan jeg auksjonere den bort for en god sak. Vi får se hva som skjer, uttalte han.