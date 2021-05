Har kommet lengst med vaksineringen i verden – nå skjer det de har fryktet

Tidligere i år begynte Seychellene å tilby koronavaksine kostnadsfritt til alle sine innbyggere. Øystatens president, Wavel Ramkalanwan anslo at man på få uker kunne oppnå flokkimmunitet i landet.

Øygruppen ligger langt til havs øst for det afrikanske fastlandet i Det indiske hav. Landets økonomi er i stor grad avhengig av turisme for å gå rundt og derfor har de fått svi for at feriegjestene har uteblitt.

Det var derfor ingen selvfølge at man kunne skaffe til veie nok vaksiner så tidlig – sammenlignet med land med større finansielle muskler.

ALLE KLUTER TIL: President Wavel Ramkalanwan kom i slutten av februar med et offensivt vaksinemål. Han uttalte at innen midten av mars skulle 70 prosent av befolkningen være vaksinert på Seychellene. Foto: Salim Ally / AP / NTB

Men ved hjelp av ulike samarbeidspartnere i regionen, som India og De Forente Arabiske Emirater, klarte det knøttlille landet å få på plass de dyrebare dråpene.

Verdensener

Og det så ut til å ha vært en ren suksess. For Seychellene er i skrivende stund landet som har vaksinert den største andelen av sin befolkning i hele verden.

Over 60 prosent av øystatens innbyggere er fullvaksinert, noe som gjør at de slår både Israel og Storbritannia. Sammenlignet med USA har de kommet dobbelt så langt.

I alt er 59.600 fullvaksinert i landet, noe som utgjør 85 prosent av den voksne befolkningen.

Men denne uken kom det uventede meldinger, som man trodde tilhørte et tilbakelagt kapittel på Seychellene: Nye smittetilfeller.

STARTSKUDDET: Den 10. januar ble det første vaksinestikket satt på Seychellene. Den kinesiske Sinopharm-vaksinen er den som er mest benyttet i landet. Foto: Rassin Vannier / AFP / NTB

Knøttlite land

På det meste ble det registrert over 100 nye smittetilfeller på et døgn denne uken. Det høres i og for seg ikke så voldsomt ut, men tatt i betrakting at landets befolkning er en sjettedel av Oslos befolkning er det et betydelig antall.

Omlag 100.000 bor i øystaten. I Oslo bor det nesten 700.000.

– Et stigende antall smittetilfeller er en enorm byrde for det allerede prøvede helsevesenet, sa Malshini Senaratne til The Washington Post. Han er direktør for et miljøkonsulentfirma i landet.

På kort tid økte antall koronapasienter ved landets største sykehus. Også leger og sykepleiere skal være blant de syke.

Derfor ble det besluttet å gjeninnføre en rekke omfattende smitteverntiltak. På ny måtte landets skoler stenge dørene, det samme gjaldt for landets restauranter og butikker.

– Vi ser en stigende kurve. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, men vi er avhengige av å sette i verk tiltak og at de blir fulgt, sa legen Jude Gedeon ved landets helsedepartement.

Årsaken er sammensatt

Grunnen til den nye smitteoppblosmtringen skal være sammensatt. Denne uken er det i landet registrert 1.068 aktive sykdomstilfeller. Av dem er 65 prosent enten ikke vaksinert eller bare delvis vaksinert.

Lederen for styret for turisme på Seychellene, Sherin Francis sier at til tross for at veldig mange er vaksinert i landet, er det fortsatt flere mindre grupper der ingen er vaksinert.

FERIEØY: I hovedstaden Victoria har det i en god periode allerede vært tilnærmet som normalt, med få smitteverntiltak. Men denne uken endret det seg da smittetallene steg. Foto: Salim Ally / AP / NTB

Hun understreker også at de som er vaksinert fortsatt kan bli smittet.

– Vaksiner er veldig effektive for å forhindre alvorlige sykdomsløp og død, men de er mindre gode på å stoppe smitte, sier Francis til avisen.

Hvorvidt man kan slå fast nettopp dette er mer usikkert. Det foreligger nemlig få grundige studier rundt hvor mye de ulike koronavaksinene hindrer smittespredning.

Et studie som nylig kom fra Israel viser det motsatte, nemlig at vaksinen har svært god effekt på hindre smittespredning, sykdom og død.

I Israel er det Pfizer-vaksinen som har blitt benyttet, mens på Seychellene er det i hovedsak den kinesiske koronavaksinen fra Sinopharm som har blitt tatt i bruk.