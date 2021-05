Leicester i topp fire-trøbbel etter pinlig tap mot Newcastle

Revene gikk på et realt bananskall hjemme mot Newcastle.

Leicester – Newcastle 2–4

2–4 hjemme mot Newcastle betyr at Leicester mister meget viktige poeng i topp fire-kappløpet. Brendan Rodgers mannskap innehar tredjeplassen med 63 poeng i Premier League. Kun to poeng bak ligger Chelsea, som har én mindre kamp spilt.

Det samme gjelder for West Ham (fem poeng bak) og Tottenham (syv poeng bak). Liverpool har to kamper mindre enn Leicester og ni poeng færre.

I sesongens tre siste kamper møter Leicester Manchester United, Chelsea og Tottenham. Med det kampprogrammet kan det bli svært tøft for «The Foxes» å sikre seg Champions League-plass.

Den nye Newcastle-helten

Newcastles nye yndling, Joe Willock, strålte igjen og scoret i sin fjerdekamp på rad. 21-åringen er på lån fra Arsenal.

TV 2s kommentator Endre Olav Osnes informerte at, ingen Newcastle-spillere har gjort nettopp det siden Papiss Cissé gjorde det i 2012.

Den unge engelskmannen utnyttet en tabbe av Leicesters Caglar Söyöuncü da han satte inn 1–0 for Newcastle.

Før lagene gikk til pause hadde Paul Dummet doblet ledelsen med et hodestøt etter hjørnespark.

Fartsfylt andreomgang

Etter sidebyttet ble situasjonen forverret for Leicester. Callum Wilson var både lynkjapp og iskald da han løp fra forsvaret og økte til 3–0.

Ti minutter senere viste spissen seg fram nok en gang. Wilson satte først ballen i stolpen, med da returen kom hans vei var han ikke vond å be. Hans andre scoring for kvelden sørget for 4–0.

Marc Albrighton reduserte for hjemmelaget med en praktscoring. Det samme gjorde Kelechi Iheanacho med tre minutt av ordinær tid. To scoringer var uansett ikke nok til å utfordre tukte Newcastle.