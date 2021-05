Krisemøter om Champions League-finalen etter ny vending

Tyrkia er ett av tre nye land som har havnet på rødlisten til Storbritannia.

Det skaper problemer for den helengelske Champions League-finalen mellom Manchester City og Chelsea i Istanbul lørdag 29. mai.

Begge spillertroppene og deres støtteapparat, samt opptil 12.000 supportere, må gå i ti dager i karantene når de returnerer til Storbritannia etter å ha havnet på listen over røde land.

De nye innreisereglene trer i kraft fra 17. mai og vil ikke bli vurdert igjen før det tidligst har gått tre uker, melder The Times, som skriver at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) er sjokkert over fredagens nyhet.

Ifølge avisen er det nå krisemøter mellom UEFA, Det engelske fotballforbundet (FA) og britiske myndigheter. Det jobbes nå for å flytte finalen fra Istanbul i Tyrkia til Storbritannia, rapporterer BBC.

Birmingham-klubben Aston Villa har allerede tilbudt UEFA å bruke Villa Park, melder Sky Sports. Ifølge AP ligger det imidlertid an til å bli Wembley, da forholdene ligger til rette på stadion før sommerens EM.

Maldivene og Nepal har også havnet på rødlisten til Storbritannia.