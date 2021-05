Nå er det ingen tvil om hvem som er RBK-sjefen: - Han har en tydelighet jeg tror RBK trengte

«Han e sjæf», sier Per Ciljan Skjelbred.



– Han har en tydelighet som jeg tror Rosenborg trengte, er vurderingen til Markus Henriksen.

– Jeg tror ingen trenger å lure på hvem som bestemmer. Det er én mann, sier André Hansen.

RBK-keeperen følger opp med å konkludere med det som for mange trøndere kanskje er åpenbart allerede:

– Det var vel sånn det var her i den absolutte storhetstid. Så jeg vil tro at noen trekker veksler til det, sier Rosenborg-keeperen.



Han sikter trenerlegenden Nils Arne Eggen, mannen som år etter år sjokkerte Fotball-Europa med Rosenborg og som ledet klubben til hele 14 seriemesterskap.



Selv gliser Åge Hareide når han blir konfrontert med at det ikke finnes noen tvil om hvem som er den nye sjefen på Brakka.

– Ja, det er vel så... Det er jo mange typer trenere, men jeg har jo vært med ei stund og vet hvordan jeg vil ha det. Så jeg håper det blir sånn, sier 67-åringen.

Tror en mann må bestemme

Han vil ikke snakke om hvordan ting har vært på Lerkendal de siste årene «fordi det alltid vil såre noen». To år uten titler gjør imidlertid vondt for seiersvante trøndere.

En rekke spillere har forsvunnet ut, mange er hentet inn. Også på ledersiden har Rosenborg vært gjennom en liten revolusjon de siste årene.

Likevel: De som jobber tettest på klubben, støtter spillerne. Den aller største forskjellen - mener de - er at Åge Hareide er «sjæf».

– Det er mange folk her med forskjellige typer arbeidsoppgaver. Jeg blander ikke meg så mye inn i det. Men når du skal sette opp laget og legge en taktikk, så må det være en mann som bestemmer, sier Åge Hareide.

Det er liten tvil om at et langt fotball-liv i klubber som Helsingborg, Brøndby, Malmö og ikke minst som landslagssjef for Danmark har gitt Åge Hareide en ballast som få vil betvile.

På samme måte var det ingen som betvilte sjefen sjøl da Nils Arne Eggen regjerte på Lerkendal.

– Jeg var nettopp og pratet med han, sier Hareide.

Han snakker jevnlig med Eggen. Og han vet alt om suksessfaktorene hans.

– Alle trenertyper er forskjellig, men jeg har vært her før og kjenner klubben godt. Jeg kjenner historikken. Det er press hele tida her, det er et krav om å være best. Men det er sånn jeg liker det, sier Åge Hareide.

Ville vekke spillerne

Selv om klubben endte hele 29 poeng bak Bodø/Glimt i fjor, skal ingen være i tvil om at ambisjonen til Rosenborg er å vinne seriegull i år.

Åge Hareide selv føler at klubben er i rute. Han svarer kontant når han blir spurt om han synes klubben har hatt den klubben han håpet på siden han tok over Rosenborg i fjor sommer.

– Absolutt. Fjoråret handlet mye om å spille ferdig sesongen og komme oss til Europa. Det klarte vi. Nå har vi fått gruppa til å jobbe godt sammen, vi har trent godt og fått begynne å spille kamper igjen. Det virker positivt, sier Hareide.

I tillegg til at han har kommet inn som sjef, har han gjort flere forandringer som Rosenborg-spillerne har merket i oppkjøringen.

– Vi har endret på veldig mye. Nå har vi en god stab som følger opp alle funksjoner. Det blir jobbet veldig bevisst med å dreie laget i en viss retning, sier Hareide.

GPS-tracking på spillerne er en detalj. Det samme at treningene filmes. I snøværet i vinter sendte Hareide for eksempel spillerne ut på løpetrening klokken 07.00.

– Det ene er at vi ønsket et større volum på spillerne. Det viser de fysiske testene at har gitt resultater. I tillegg handler det mer om å stå opp om morgenen og gjøre det lille ekstra for hverandre. Vi må bli litt tøffere mentalt, sier Åge Hareide.

Tøff åpning i vente

Søndag braker det løs for Rosenborg borte mot Vålerenga. Deretter følger Viking (H), Bodø/Glimt (B), Brann (H) og Molde (H). Det er ingen tvil om at Rosenborg står foran en svært tøff sesongåpning.

– Er du spent?

– Ja, det er jo du foran alle sesonger. Men det skal du også være som fotballtrener. Det blir jevnt, tøft og hardt. Men det liker jeg jo, sier Åge Hareide.

– Hva har dere jobbet mest med i vinter?

– Vi har jobbet veldig bevisst med å få en god organisasjon i laget. Vi skal være solide bakover. Vi bygger det bakfra, så vet vi at nye spillere trenger litt tid til å få relasjoner, sier han.

Samtidig er han fullstendig klar over at det kreves angrepsfotball på Lerkendal. Og selvsagt et seriegull.

– Må du egentlig si at du tror på gull i år?

– Nei, det er ikke noe jeg må si. Jeg skal jo prøve å være ærlig. Men jeg vet at vi har en god mulighet til å klare det om vi makser ut potensialet vårt, sier Åge Hareide.