Ruud lekte seg til semifinale – forventes kraftig ranking-byks

Caper Ruud seiret over Alexander Bublik, som er rangert som nummer 44 i verden. Det betyr at Ruud er klar for sin tredje strake semifinale på grus i Masters-turneringene.

22-åringen vant 2–0 i sett, med settsifrene 7–5 og 6–1.

– Det var veldig jevnt i første sett, det kunne gått litt begge veier. Det var veldig deilig å få brutt han på slutten der, sier Casper Ruud til Eurosport.

– I andresett var det nesten et helt feilfritt sett, legger han til.

En semifinale sikrer Ruud en pengepremie på litt over en million kroner. Skulle han gå hele veien venter en pot på over tre millioner.

Det skjer dagen etter en overbevisende seier mot femte-rangerte Stefanos Tsitsipas, som av Ruuds far ble beskrevet som Caspers største seier i karrieren. Han mener sønnen spiller en god kamp også i kvartfinalen.

– Casper holder hodet kaldt, server bra, klarer å redde en breakball på slutten av første sett. I andre sett tror jeg Bublik mister litt troen når han blir brutt, sier pappa Christian Ruud til TV 2.

Jevnt førstesett

Nordmannen har imponert stort med sin serve i Madrid, og fortsatte i samme spor mot Bublik. Kazakhstaneren tok kun ett poeng i Ruuds tre første servegame.

Også Bublik presterte bra i sine servegame. Ikke før i det tolvte gamet ble han virkelig utfordret av Ruud, som på sin fjerde settball brøt Bublik.

Dermed vant Ruud 7–5 i det første settet.

Overlegen Ruud

I det andre settet maktet Ruud å bryte Bubliks andre servegame, og gikk da opp til 3–1.

Deretter vinner Ruud sitt servegame sikkert, før han nok en gang brøt Bublik etter mesterlig spill. Med andre ord var det liten tvil om hvem som skulle gå seirende ut av det andre settet.

Ruud vant settet overlegent 6–1.

Vil klatre på rankingen

Ruud er nå rangert som nummer 22 i verden, men etter prestasjonene de siste dagene vil han mest sannsynlig klarte opp til 16. plass.

– Føles utrolig godt selvfølgelig. Det viser bare at hardt arbeid lønner seg, smiler Ruud.

I semifinalen venter vinneren av Matteo Berrettini og Cristian Garin. Der førstnevnte er favoritt og er nummer 10 på verdensrankingen.

– Jeg føler meg bra og skal gjøre alt jeg kan for å være klar til i morgen, avslutter Snarøya-spilleren.

– Det er mange gode spillere igjen, så vi tar ikke lett på noen av dem, mener Christian Ruud.

Favoritten ute

Rafael Nadal tapte for Alexander Zverev i to strake sett i Madrid Open tidligere fredag. For andre gang på kort tid røk tennisstjernen ut i en ATP Masters-kvartfinale.

På verdensrankingen er spanjolen nummer to, mens Zverev ligger på sjetteplass. I semifinalen møter han fjerdeplasserte Dominic Thiem.