Hun er blant landets kanskje mest populære politikere, men også en av de mest omstridte.

For snart seks år siden tok hun sine aller første steg inn i politikken.

I 2015 var hun den nye byråden for miljø og samferdsel i Oslo, for et parti som vokste seg stadig større i hovedstaden.

Men det skulle ikke ta lang tid før de første negative meldingene ble skrevet om henne på sosiale medier.

«Hun kommer ikke til å holde ut mer enn tre uker i jobben», var det en som skrev på Twitter den gang.

Allerede da visste hun at det var mange som ville likt å se henne falle.

– Fant frem krigeren

– Da ble jeg litt sta og tenkte «Jeg skal søren meg vise dem». Så fant jeg frem krigeren i meg. Det holdt meg også oppe når jeg kjente at det var skikkelig tungt.

Lan Marie Berg har i seks år vært gjennom noen heftige runder i politikken.

MYE HAT: Oslo-byråden har stått i mange stormer i de seks årene hun har vært politiker i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun har vært åpen om at hun har vært gjennom mye rasisme, hat og trusler — av en art som har vært så alvorlig at det ble iverksatt flere sikkerhetstiltak rundt politikeren.

Berg er imidlertid ikke lei av å snakke om temaet. Hun mener tvert imot at det er viktig. Men hun legger ikke skjul på at det noen ganger har tatt litt mye fokus fra det hun egentlig har hatt lyst til å snakke om — det hun ble med i politikken for.

– Pleide å være en nervøs type

Alle stormene har bidratt til at hun har blitt enda sterkere — og enda tryggere i seg selv.

Men slik har det ikke alltid vært.

Da hun ble byråd i Oslo i 2015, hadde hun bare vært medlem av Miljøpartiet De Grønne i ett år.

– Alt var nytt. Alle steg i politikken var nye for meg. Jeg pleide å være en litt sånn nervøs type, som fikk hjertebank av å rekke opp hånden i timen. Jeg syntes det var ubehagelig å være uenig og var konfliktsky, sier Berg.

NERVØS: Da hun kom inn som fersking i politikken for seks år siden, brukte hun mye tid på å tenke på om noe av det hun sa eller gjorde var feil. Foto: Poppe, Cornelius NTB Arkiv

Hadde velgerne i ryggen

Det å komme inn i politikken, og ha det som jobb å diskutere, være uenig og komme frem til løsninger, har med andre ord vært en reise for politikeren, som nå planlegger ferden videre mot rikspolitikken.

– Det har vært en reise med noen heftige runder. Hva har holdt deg oppe?

– Det viktigste de første årene, da det var veldig tøft for meg og alt var veldig nytt, var at jeg visste at jeg hadde velgerne i ryggen. De hadde gitt meg et mandat som jeg aldri hadde trodd jeg skulle få. Vi hadde blitt Oslos tredje største parti. Vi hadde gått inn i byrådet i Oslo, og skulle forvalte det mandatet vi hadde fått fra velgerne på klima og miljø, sier hun.

– Har du noe med deg hjemmefra som gjør deg rustet til å stå i litt sånne ensomme beslutninger?

– Ja, jeg har tenkt mye på det de siste årene og sett litt tilbake på årene som har gått og tenkt på hvor tøft det egentlig har vært.

Hun har kommet frem til at hun vokste opp med foreldre som turte å ta noen veldig modige valg.

FANT FREM KRIGEREN: Lan Marie Berg fant raskt frem krigeren i henne da hun ble utsatt for rasisme og hets. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ga meg styrke og fundament

– De har turt å stå alene og vist meg at det er helt greit. De har også gitt meg en veldig trygg og god oppvekst hvor jeg alltid har visst at jeg kunne komme til dem og alltid har visst at jeg ville være elsket uansett. Det tror jeg har gitt meg en styrke og et fundament som gjør at det er lettere å stå i motbør, forteller Berg.

Faren hennes kom fra Vietnam i rullestol som 14-åring i 1968. Med ett års skolegang, tok han etter hvert hovedfag på universitetet og bidro mye i lokalsamfunnet.

– Mens mamma overrasket alle med å ville gifte seg med en vietnameser i rullestol, sier Berg, og legger til:

– Hun bestemte seg også for å konvertere til katolisismen, som jo også er litt rart her i Norge. Så jeg har sett at det går an å stå alene i valgene sine og at det går helt fint. Det tror jeg også har vært en viktig del av oppveksten min.

På vei til Stortinget

Nå er hun i ferd med å ta et enda større steg. Dersom alt går i hennes retning, skal hun inn på Stortinget — inn i rikspolitikken.

– Er du klar for at det kan bli enda heftigere?

– Ja, jeg gleder meg veldig til, forhåpentligvis, å komme inn på Stortinget og kunne bidra til å gjøre det samme som vi har gjort i Oslo; nemlig snu om på norsk klimapolitikk. Det ser jeg veldig frem til, sier hun og fortsetter:

– Så blir det gøy å jobbe på en annen måte enn det vi har gjort i Oslo. Oslo er en by, mens de store beslutningene skjer på Stortinget.