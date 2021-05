TIX klar for avreise: – Det er mange som prøver å gjøre meg nervøs

Tirsdag 18. mai går Eurovision Song Contest av stabelen i Rotterdam. Etter den norske Melodi Grand Prix-finalen i februar, ble det avgjort at det er Andreas Haukeland, bedre kjent som «TIX», som skal representere Norge med sangen «Fallen Angel».

Nylig ble musikkvideoen offentliggjort, og der ser vi en ung versjon av Andreas som blir mobbet – og hvordan han tar eierskap til det som har blitt hans artistnavn i dag.

Selv kaller han det for det sterkeste han noensinne har laget.

– Det er ikke ofte man klarer å fremkalle tårer både hos seg selv og hos nesten alle andre. Det er et lite kunstverk om jeg skal få si det selv, og med det mener jeg at; tenk så mange fine samtaler denne videoen her åpner for. Jeg har fått så mange tilbakemeldinger fra foreldre og lærere som får i gang praten med barna sine etter de ser dette sammen, sier han til God morgen Norge.

Andreas håper at musikkvideoen bidrar til at flere folk forstår budskapet med låten.

– Den handler om dette med å føle seg utilstrekkelig, om det så er noe som kommer av barndommen eller handler om kjærlighetslivet eller generelt eget selvbilde. Jeg har hørt mange folk har sagt at de har hatt en vanskelig oppvekst og sånt, men det er noe helt annet å faktisk se det. Jeg har prøvd mitt aller beste for at folk skal kjenne seg igjen i følelsene jeg prøver å formidle, for jeg tror det kan hjelpe veldig mange.

Uvitende lillebror

Hans tre år yngre bror, Mathias Haukeland, er en av låtskriverne på vinnersangen, og 17. mai setter han seg på flyet for å støtte storebroren i Rotterdam. Han forteller at han har grått samtlige ganger av musikkvideoen.

– Jeg synes det er utrolig vondt og fint på samme tid, og ja, jeg synes det er fint at han får vist alt det der, sier han til God morgen Norge.

Mathias innrømmer at han ikke har vært klar over hele mobbehistorien til storebroren.

BLIR MED TIL ROTTERDAM: 17. mai setter lillebror Mathias Haukeland seg på flyet ned til Rotterdam for å heie fram storebroren. Foto: God morgen Norge

– På denne tiden så var jeg litt i min egen drittunge-alder. Jeg var en bortskjemt bærumsgutt og jeg hadde mine egne tanker og problemer, så jeg tror kanskje ikke at jeg fikk med meg på samme måte som det jeg gjør nå – og hvor stort omfanget faktisk var, sier han og fortsetter:

– Jeg tror jeg først begynte å forstå mye av det etter at han slapp den første singelen om mental helse «Jeg vil ikke leve». Det var da jeg begynte å skjønne at; «Okei, dette er mer enn hva jeg noen gang har trodd». Det er lett å si at jeg skulle ønske at jeg kunne ha gjort noe for å hjelpe, men jeg vet ikke hva jeg kunne ha gjort.

Klar for å gi jernet

Heldigvis endte Andreas sin historie bra, og nå er han klar for den internasjonale konkurransen i Nederland.

– Jeg gleder meg egentlig bare veldig mye. Det er mange som prøver å gjøre meg nervøs, men jeg synes egentlig det var skumlere her hjemme i Norge, fordi da var det én million mennesker som så på, kontra 200 millioner nå. Det blir så store tall at det har ikke noe å si, sier han lattermildt.

Og hvordan sceneshowet kommer til å bli, vil han ikke avsløre helt ennå.

– Dere får nesten vente å se – hvert fall til første sceneprøve. Men det blir vinger, og det er basert på den samme historien i sceneshowet.

En ting er helt sikkert, og det er at Andreas og hans budskap går inn i historiebøkene – uansett hvilken plassering han får til slutt.

– Jeg priser meg ganske heldig, for det ikke noe selvfølge at jeg får dra. På en måte skulle jeg ønske at jeg hadde vært med noen år senere, for da hadde jeg fått hele opplevelsen, men samtidig er det en ære. Eurovision ble til i etterkrigstiden og nå er jeg den første artisten noensinne som skal ut å representere landet vårt i en nesten krigstilstand – under en pandemi. Det er ganske spesielt, så det går inn i historiebøkene det her.