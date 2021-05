FHI om den indiske virusvarianten: – Kommer ikke til å true gjenåpningen

FHI er ikke like bekymret for den indiske virusvarianten, som det Helsedirektoratet uttrykte i en rapport.

Helsedirektoratet mente at den indiske virusvarianten truer gjenåpningsplanen, meldte Bergens Tidende tidligere fredag.

Etter å ha fått svært gode nyheter om effekten av vaksinen fra Israel dagen før kunne nyheten virke som et enormt tilbakesteg.

I et intervju på Nyhetskanalen kommer det imidlertid frem at FHI slettes ikke er like bekymret.

– Vi skal selvfølgelig følge nøye med på denne varianten fremover og se hvordan den oppfører seg. Men jeg tror ikke at den kommer til å true gjenåpningsplanen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til TV 2.

– Så den kommer ikke til å føre til utsetninger?

– Ut fra det vi vet nå, er det ikke noen grunn til å tro det, sier han.

Vaksinene vil stoppe varianten

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vurderte Helsedirektoratet behovet for skjerpede innreisetiltak på grunn av situasjonen i India.

«Per nå kan det fremstå som om det er behov for tyngre tiltak for å bremse spredning av den indiske varianten enn eksempelvis av den britiske varianten. Dersom den indiske varianten får feste i Norge kan det derfor bli krevende å gjennomføre en nedtrappingsplan som planlagt», stod det i dokumentet, ifølge BT.

Bukholm mener at det ikke er sikkert at den indiske virusvarianten er mer smittsom.

– Vi har sett at denne varianten sprer seg raskt India, men vi er ikke sikre på om det skyldes virusets egenskaper eller andre forhold, sier smitteverndirektøren.

Han forklarer at den indiske varianten er en mutasjon av flere andre mutanter. Det betyr at den har samlet på seg gener, som kanskje kan komme til å spre seg fortere, men at dette ikke er bekreftet.

– Den indiske virusvarianten responderer dessuten godt på vaksinene. Det er ingen grunn til å tro at vaksinene som vi vaksinerer med i dag, ikke klare å stoppe denne varianten, sier han.

Innførte tiltak på grensen

Den indiske varianten har kommet til Storbritannia hvor de har hatt noen utbrudd.

– De undersøker om man bør ha ekstra oppmerksomhet rundt den, men det er ikke nødvendigvis sånn at den gir mer dramatisk spredning enn den brasilianske eller sørafrikanske, sier Bukholm.

Han peker i tillegg på at vi snart har vaksinert 1.5 millioner med første dose og at snart 500.000 er fullvaksinert i Norge.

– Vi har kommet ganske langt og det kommer til å gå enda fortere. Vi skal sette fire millioner doser i løpet av kort tid. Når folk er vaksinert vil det også påvirke hvor mye en sånn variant kan spre seg, sier han.

Bekymringen for den indiske virusvarianten var en av årsakene til at Helsedirektoratet og FHI anbefalte å utvide bruken av karantenehotell til å gjelde alle reisende fra land utenfor EØS/Schengen med få unntak, som regjeringen innførte fredag.