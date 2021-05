Nyheten gjør at Raymond Johansen endelig tør å juble

Natt til torsdag publiserte det svært anerkjente tidsskriftet The Lancet en ny vaksinestudie fra Israel.

Landet i Midtøsten har kommet svært langt i vaksineringen, og nærmere 60 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Overlege i FHI Preben Aavitsland beskrev funnene i studien som et vitenskapelig mirakel, og sa at det meste av epidemien i Norge kan være over allerede innen juli.

Det får en hardt presset byrådsleder i Oslo til å slippe jubelen løs.

– Det har vært mange tilbakeslag og overraskelser rundt hvert hjørne det siste året, men når FHI antyder at man kan være kommet veldig langt allerede i juni og juli er det nesten for godt til å være sant, sier Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

Studien finner at vaksinene er: 95,3 prosent effektiv mot den britiske virusvarianten (B117), sju dager eller lenger etter andre vaksinedose.

91,5 prosent effektiv mot asymptomatisk covid-19-infeksjon.

97 prosent effektiv mot symptomatisk covid-19-infeksjon

97,2 prosent effektiv mot covid-19-relaterte sykehusinnleggelser

96,7 prosent effektiv mot covid-19-relaterte dødsfall Kilde: The Lancet / Dagens Medisin

– Veldig gode nyheter

Og optimismen får støtte fra virusforsker ved Rikshospitalet Even Fossum.

– Dette er veldig gode nyheter, og den viser at vaksinen gir god beskyttelse mot smitte, mot asymptomatisk smitte, mot sykdom og mot alvorlig sykdom og død. Dette er omtrent så bra man kunne ha håpet på, sier Fossum til TV 2.

Vaksineforskeren understreker at dette er en svært omfattende studie.

– Studien viser veldig god beskyttelse mot den britiske varianten, som er den varianten som dominerer i Norge. Disse dataene er derfor svært lovende for hva vi kan vente i Norge når vi får vaksinert nok mennesker, sier Fossum.

Også én av Norges fremste smitteverneksperter understreker at funnene fra Israel er svært troverdige.

– De har fått veldig gode eksterne omtaler fra hele verden fra folk som har sett på dette. Toppeksperter har alle løftet tommelen opp, og når jeg leste det selv så har jeg ingenting å sette fingeren på, sier Ørjan Olsvik til TV 2.

– Det er det viktigste

Fossum mener nordmenn har mye å se frem til i tiden som kommer, og håper at Aavitslands spådom om at pandemien kan være over allerede i juli, stemmer.

OPPLØFTENDE: Funnene i Israel gir stor grunn til optimisme, ifølge vaksineforsker Even Fossum. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Jeg håper inderlig at han har rett. Jeg tror vi kommer til å se noe smitte fremover, og viruset vil ikke forsvinne umiddelbart. Men de alvorlige tilfellene vil forsvinne, og den smitten som er igjen vil ikke ha så inngripende virkning på oss – og det er det viktigste, sier Fossum.

Oslo har i stor grad vært nedstengt i over et halvt år. Den siste uken har byen startet en gradvis gjenåpning, og torsdag åpnet butikker og kjøpesentre igjen.

Johansen sier til TV 2 at de oppløftende funnene fra Israel har mye å si for den videre gjenåpningen av hovedstaden.

– Det har mye å si. Vi må være forsiktig, for ingenting er klart før alt er klart. Men hvis dette fører til at folk senker skuldrene helt, og tenker at det er over, så er det negativt. Men jeg er bare positiv, for nå ser vi virkelig starten på slutten, sier byrådslederen.

Tre faktorer

Han understreker at tallene fortsatt er høye, men at det er tre faktorer som avgjør veien videre.

– Det er smittetall, antall innlagte og vaksinasjonsgrad. Får vi enda flere vaksiner til Oslo, er det veien ut av pandemien. Rapporten viser at det er ekstremt effektivt. Det er motiverende for oss. For hvis disse tre faktorene holder seg nede, da tror jeg vi er veldig klare for trinn to etter 20. mai, sier Johansen.

Da vil blant annet treningssentrene åpnes og skjenkestoppen oppheves.

Og funnene i den israelske studien gjør også at Raymond Johansen omsider tør å drømme om slutten på pandemien.

– Jeg syntes det var så herlig på forrige pressekonferanse og endelig komme med gode nyheter. Nå kan gjenåpningen kanskje gå fortere enn vi trodde basert på disse undersøkelsene, sier byrådslederen.