Klopp retter pekefinger mot ekspertene etter Old Trafford-protestene

Tyskeren uttalte seg om hendelsen for første gang på fredagens pressekonferanse.

De store protestene mot Glazer-familien gjorde at kampen mellom Manchester United og Liverpool måtte flyttes. Den skal spilles 13. mai.

– En time før lagmøtet ble jeg fortalt at det var problemer utenfor Old Trafford. Vi gjennomførte møtet, og etter det ble vi informert om utsettelsene. Vi måtte bare sitte og vente i lobbyen. Det var ikke kult, sier Liverpool-sjefen.

Advarte mot akkurat dette

En ukes tid før protestene utenfor Old Trafford uttalte Klopp at supportere og media måtte roe seg ned, og fortsette som videre.

– Vi så bilder av hva som foregikk. Var jeg overrasket over å se det? Nei, jeg jeg er en tilhenger av demokratiet, forklart 53-åringen og la til:

– Men jeg vet at i slike situasjoner så skjer det ikke for ofte at ingen blir skadet. Det var derfor jeg advarte uken før, da alle ekspertene ville ha protester, at vi måtte være forsiktige og roe oss ned. Jeg hørte en politimann ble skadet og slike ting burde ikke skje. Du skal ikke bryte ned dører. Å fortelle verden hva du mener om ting er helt greit, så lenge det blir gjort fullstendig fredfullt. Og så vidt jeg vet så var det ikke fullstendig fredfullt, og da er det ikke riktig lenger.

Ikke involvert i flyttingen

Da hendelsene utspilte seg håpte man først at kampen kunne spilles samme dag, men etter hvert ble det klart at det ikke lot seg gjøre.

– Vi ble informert om prosessen, men vi ble ikke involvert. Det er ikke bra for oss, jeg hadde foretrukket at kampen ble spilt forrige uke. Det er ikke kult, men ingenting å klage på, mener Klopp.

Liverpool møter Southampton lørdag 8. mai, så United torsdag 13. mai, før de søndag 16. mai gjester West Bromwich. Dermed har fjorårets seriemester tre kamper på ni dager.

Bedre er det ikke for Ole Gunnar Solskjærs mannskap, som må spille hele fire kamper på åtte dager.

– Ødelagt ryggrad

På fredagens pressekonferanse innrømmet også Klopp hva som er grunnen til at laget ikke har klart å forsvare ligatittelen.

– Vi har hatt for mange skader i nøkkelposisjoner. Folk tror det er en unnskyldning men vi mistet hele forsvaret vårt, det føltes som vi brakk et bein. Du kan halte, men midtbanespillere omgjort til forsvarere og ryggraden var ødelagt, da er det vanskelig å bevege seg.

Liverpool har fortsatt skade på spillere som: Jordan Henderson, Joel Matip, Joe Gomez og Virgil Van Dijk.

Klopp informerte på pressekonferansen om Nat Phillips er klarert for spill mot Southampton.