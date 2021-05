Fredag kom nyheten om at Anders Mols andre koronatest var negativ. Det gjør treneren mildt sagt forbannet.

Onsdag kom beskjeden om at sandvolleyballstjernen Anders Mol (23) hadde testet positivt på koronaviruset. Fredag skriver VG at den Mols andre koronatest var negativ, og at den første trolig var en falsk positiv. Det gjør trener Kåre Mol mildt sagt forbannet.

– Jeg er veldig irritert. En falsk koronaprøve har ødelagt fire års arbeid, sier treneren til TV 2.

Årsaken er denne: Anders Mol og Christian Sørum sto over den siste runden i verdensserien i Mexico, fordi de skulle spille en kontinentalturnering i Madrid for å hjelpe Norge 2 – med Hendrik Mol og Mathias Berntsen – til OL.

Turneringen i Madrid er en nasjonsturnering, der de fem beste kvalifiserer seg til siste runde av OL-kvalifiseringen. Med hjelp av verdensenerne, kunne Norge hevdet seg i den turneringen, og dermed fått Norge 2 med i siste runde av OL-kvalik.

Anders Mols positive koronatest har gjort at Norge har måttet trekke begge lagene fra turneringen, og heller sitte i karantene på Tenerife. Dermed er det Norges tredje- og fjerdelag som spiller turneringen i Madrid.

– Med drahjelp fra Anders og Christian, kunne vi ha klart å få Norge 2 med i siste OL-kvalifisering. Lagene vi stiller med nå er unge. Vi kan ikke forvente at de skal klare det, sier trener Kåre Mol.

– Det er ikke snakk om liv og død, men det er jævlig irriterende, slår han fast.