Kings gratis fotballskole fulltegnet på 12 minutter: – Viser hvor stort behovet er

I et intervju med TV 2 tidligere denne uken snakket King om at han nå endelig får realisert drømmen om sin egen fotballskole.

For Everton-spilleren har hjembyen Oslo, nærmere bestemt Romsås, alltid betydd mye. I lang tid har 29-åringen hatt en drøm å gi noe tilbake, og etter over ett år med pandemi skal drømmen endelig realiseres. 18.- 20. juni får 200 håpefulle jenter og gutter oppleve «Joshua King Football Academy» for første gang.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg husker selv da jeg var ung, det kostet mye penger for å være med på fotballskole. Det var mange barn som ikke hadde råd til å være med på fotballskoler som kostet 500 eller 700 kroner, sa King til TV 2 tidligere denne uken.

– Derfor tenkte jeg at det ville være gøy å få til noe som er gratis, der barna bare kan nyte det, ha det gøy og bli trent av trenere på høyt nivå. Det har vi fått til og vi har bare fått positiv respons fra sponsorer, trenere og folk som ønsker å bidra. Jeg gleder meg veldig til å se ansiktene på de barna, for jeg husker selv at jeg var en av dem da jeg var ung, fortsatte han.

Raskt fylt opp

Fredag klokken 12 ble påmeldingen til Tine Joshua King Football Academy (JFKA) åpnet, og det tok ikke lang tid før de 200 plassene var fylt.

Daglig leder Karl Henrik Felde skriver i en pressemelding at pågangen var så stor at nettsiden i en periode kollapset.

– Vi er selvfølgelig utrolig glade for at så mange ønsker å være med, men det sier også noe om hvor stort behovet for et slikt gratis tilbud er. Jeg er glad for at vi endelig er i gang, sier King selv i en pressemelding.

– Ettersom vi måtte utsette ett år på grunn av korona er vi ekstra gira på å komme i gang i år, og jeg tror alle gleder seg til å spre idrettsglede i sommer, sier Felde.

Felde sier videre at det er et mål om å ekspandere og kunne gi dette tilbudet til langt flere i 2022.

– Hadde kompiser som ikke fikk være med

Da King snakket med TV 2 tidligere denne uken, la han vekt på at hovedformålet med fotballskolen er at barn skal kunne komme og ha det gøy, uten at det skal ha noe å si hva foreldrene tjener.

Han husker selv tilbake til da han var barn, og fikk muligheten til å dra på fotballskole. Ikke alle vennene var like heldige.

– Jeg hadde kompiser som ikke fikk lov til å være med. Det føles litt urettferdig når man er en kompisgjeng som alle henger sammen og driver med fotball i hverdagen, så er det noen som ikke har foreldre med like god økonomi. Da kommer noen hjem fra fotballskolen og snakker om det, mens de andre føler seg litt utenfor, sier King og legger til:

– For meg er det en investering at man kan gi alle en mulighet, uavhengig av foreldrenes økonomi, til å følge den drømmen.