Sykepleiere fortviler: – Dette er et rop ut til Bent Høie

Til tross for enighet om at Norge mangler intensivsykepleiere, må sykepleiere takke nei til plass på videreutdanningen.

«Mangel på intensivplasser» og «for få intensivsykepleiere», ordene vi har blitt så vant til å høre under pandemien. Som helseminister Bent Høie selv beskriver det:

– Tilgang på sykepleiere, herunder intensivsykepleiere, er en av de største utfordringene helse- og omsorgstjenesten står overfor i årene som kommer.

Ordene skrev han i april 2021 som en del av et svar på Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkhols spørsmål om hva regjeringen har gjort og vil gjøre for å få tak i intensivsykepleiere som har forlatt yrket.

I Stortingets spørretime 10. februar i år innrømmet Høie at Norge over tid har hatt for dårlig rekruttering, spesielt av intensivsykepleiere.

I dag er det mellom 2500 og 3000 intensivsykepleiere i Norge. Det antallet er 500-1000 stillinger for lite, ifølge beregninger fra Norsk Sykepleierforbund.

Har studieplass, får ikke brukt den

Sykepleierne Marlene Therkelsen (28) og Alida Meier (29) har et stort ønske om å videreutdanne seg til intensivsykepleiere.

De jobber allerede ved medisinsk intensiv på Ullevål sykehus, og utfører flere av de samme oppgavene som en spesialutdannet intensivsykepleier.

Fra høsten har de begge fått studieplass, men kun én av dem får lønn under studiet.

Blant syv søkere om utdanningsstilling ved avdelingen er Meier én av to som har fått avslag, og må dermed si fra seg studieplassen på grunn av økonomi.

– Det betyr at jeg ikke kan starte. Alternativet er å ta opp studielån, men da ville jeg mistet halvannet år med full lønn, ansiennitet og pensjon. Økonomisk sett går det ikke for meg, jeg må kunne betjene huslån og andre utgifter, sier Meier til TV 2.

– Hvilken begrunnelse har du fått på avslaget?

– At de har et visst antall utdanningsstillinger. Disse er fordelt på bakgrunn av ansiennitet, noe som er helt rettferdig, men jeg vet at de skulle ønske at de kunne gi alle utdanningsstillinger.

– Motivasjonen daler

Meier legger ikke skjul på at hun er skuffet.

– Jeg har fortsatt et ønske om å bli intensivsykepleier, men motivasjonen daler nok kanskje litt. Det er nå jeg har kommet inn på skole og det er i år det passer å bli student igjen. Det er ikke gitt at det gjør det i årene som kommer, med tanke på barn og livssituasjon.

– Risikerer de å miste deg?

– Ja, det er en mulighet for det.

Med en utdanningsstilling får sykepleierne rundt 90 prosent av lønnen sin i studieperioden. I tillegg binder de seg til avdelingen i to og et halvt år etter at de er ferdige utdannet som intensivsykepleiere.

Som ferdig utdannet øker lønnen med mellom 46.000 og 66.000 kroner i året, avhengig av ansiennitet. Med den lønnsøkningen vil et studielån så å si aldri kunne finansieres, mener sykepleierforbundet.

– Her er vi klare

Kollega Therkelsen reagerer på avslaget, og peker på at pandemien har vist hvilket stort behov det er for nettopp utdannede intensivsykepleiere.

– Dette er vel et rop ut til Bent Høie, få opp øynene. Skaff flere utdanningsstillinger så de som har fått skoleplass til høsten kan begynne, det siste året har vist at det er et skrikende behov etter intensivsykepleiere.

– Det er veldig frustrerende at det er manko på intensivplasser fordi det ikke er nok intensivsykepleiere. Vi vet at mangelen kommer til å bli stor de neste årene, og her står vi klare, men hvor er utdanningsstillingene?

Therkelsen forteller at det merkes at det trengs flere med spesialutdanning ved avdelingen.

– På vår avdeling er andelen intensivsykepleiere under 50 prosent, et tall som egentlig burde være 80. Og spesielt under pandemien har vi ikke hatt nok vikarer, så vi har vært våre egne vikarer. Det har medført at vi har gått vanvittig mye overtidsvakter.

– Hvor mye kan dere jobbe?

– Det finnes jo regler for hvor mye overtid man kan jobbe, men hvis avdelingen trenger det her og nå, så må man jo bare uansett. Det kan være mange doble skift på 15 timer. Det kjennes på kroppen, både fysisk og psykisk.

VIL HA MER KOMPETANSE: Sykepleierne Elise Norheim (f.v), Alida Meier, Marlene Therkelsen, Sofie Fjellanger, Maria Prestøy Henriksen (intensivsykepleier og tillitsvalgt), Kristine Lintvedt Larsen og Helene Sandvik Erlandsen. Foto: Sverre Saabye/ TV 2

Høie: - Behold motivasjonen

Konfrontert med at Alida Meier ikke får utdanningsstilling svarer Høie at han håper hun søker igjen neste år.

– Jeg håper hun beholder motivasjonen, for her kommer det til å bli nye muligheter. I år øker vi antallet utdanningsstillinger med minst hundre, og ved sykehuset hun jobber øker de faktisk mer enn det vi har pålagt dem. Men at det er flere som søker enn det er plasser til gir også håp for muligheten til å øke ytterligere neste år.

Økningen Høie viser til er oppdraget han ga helseforetakene på tampen av 2020. Beskjeden var at de skulle opprette minst hundre nye utdanningsstillinger for 2021.

– Burde ikke du som øverste leder kreve enda flere når vi ser at det er flere som ønsker utdanningen?

– Jeg har krevd så mange som sykepleierforbundet har pekt på, og som helseforetakene kan ta imot, og i tillegg har Helse Sør-Øst klart å finne enda flere stillinger. Så det har faktisk blitt flere enn de hundre også.

VIKTIG: Helseminister Bent Høie (H) er klar på at Norge trenger flere intensivsykepleiere. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hundre pensjoneres hvert år

Helseministeren er klar på at det er viktig å få opp antallet intensivsykepleiere i Norge.

– Det er veldig viktig. For vi ser at en del av dagens intensivsykepleiere vil gå av med pensjon om noen år.

Ifølge sykepleierforbundet utdannes det rundt 150 intensivsykepleiere i året. Med de hundre nyopprettede stillingene blir antallet 250. Samtidig anslås det at rundt hundre intensivsykepleiere pensjonerer seg hvert år.

– I ett år har du sagt at Norge har for få intensivsykepleiere. Hvorfor får sykepleiere med ønske om å videreutdanne seg da nei?

– Det er rett og slett fordi at på tross av den kraftige økningen av utdanningsstillinger, er det heldigvis enda flere som ønsker seg til dette yrket. Det er jeg veldig glad for.

HELSEFORETAKENES ANSVAR: Det mener Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Livsnødvendig

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener Helse Sør-Øst kan opprette enda flere nye stillinger om de ønsker det.

– Det mangler jo ikke penger i helseforetakene. Bare Helse Sør-Øst gikk vel med en halv milliard i overskudd i fjor. Klart det ikke mangler penger. Dette er livsnødvendig kompetanse som vi mangler som nasjon, og vi er helt avhengige av å få utdannet langt flere enn vi gjør i dag, sier Sverresdatter Larsen.

Hun viser til helseforetakenes oppdrag fra Høie om å opprette minst hundre nye utdanningsstillinger i 2021. Hun mener det ga et tydelig signal om at de måtte utdanne flere intensivsykepleiere, og legger vekt ordet «minst».

I sin rapport konkluderer Koronakommisjonen med at den største utfordringen når det kommer til intensivbehandling ikke er mangel på utstyr, men på personell, spesielt intensivsykepleiere.

– Det er ikke sengene, det er ikke respiratorene og mangel på det som er problemet. Det er mangel på intensivsykepleiere. Det er en spesialutdanning. Vi er helt avhengige av å få utdannet flere intensivsykepleiere, sier lederen for Norsk Sykepleierforbund.

Helse Sør-Øst ønsker ikke å kommentere kritikken fra Sverresdatter Larsen.

– Økt fra 45 til 90 på få år

I en e-post til TV 2 skriver direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus (OUS), Erlend B. Smeland, at de har budsjettert med hundre hele utdanningsstillinger for spesialsykepleierutdanninger.

– Denne ordningen er nå desentralisert til klinikkene, med den føringen at stillingene skal benyttes til kritisk drift. Derfor er intensiv- og operasjonssykepleie prioritert i stor grad innenfor budsjettrammen på hundre stillinger.

– I tillegg til de hundre, er det nå gitt i oppdrag fra Helse Sør-Øst å opprette 14 ekstra utdanningsstillinger ved OUS til intensivsykepleie. Disse 14 kommer fra de hundre nylig opprettede stillingene nasjonalt.

– OUS har økt fra cirka 45 til 90 praksisplasser på få år, noe som har bidratt til at utdanningsinstitusjonene har kunnet ta opp større kull, skriver Smeland videre.