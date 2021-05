Fire nye deltakere ute av The Voice

For andre fredag på rad var det opp til seerne å bestemme hvilke deltakere som fikk bli med videre i The Voice.

Mentorene Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (49), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43) hadde fortsatt ingenting de kunne si for å redde deltakerne på sine lag.

Også denne gang skulle gjengen på åtte halveres til fire, ved at to deltakere fra hvert lag fremførte hver sin låt, men kun den med flest stemmer gikk videre i konkurransen.

Da seerstemmene til slutt var talt opp ble det klart at Byron Williams (60), Charlotte Sofie Eliassen (30) , Maria Marzano (20) og James Fox (26) måtte forlate konkurransen.

Dermed går Sverre Eide (27), Cynthia Verazie (18), Sondre Høiby Bjelland (27) og Sofie Fjellvang (20) videre i konkurransen, i tillegg til Erlend Gunstveit (25), Natan Dagur (21), Maria Petra Brandal (20) og Amalie Haugen Øvstedal (23) som tok de fire første plassene i første livesending.

Se kveldens opptredener lenger ned i saken!

Neste fredag skal alle åtte deltakerne kjempe mot hverandre, hvor de seks med flest stemmer fra publikum går videre til fjerde livesending.

Slik var kvelden

Konkurransens eldste deltaker, Byron Williams (60) fra Miami og Fredrikstad, åpnet showet med klassikeren «My First my Last, my Everything» av Barry White.

Williams mentor, Yosef Wolde-Mariam (43), var full av lovord om 60-åringen etter opptredenen.

- Stemmen din er en representasjon av hvem du er som menneske. Stemmen din er kjernen av soul music, jeg blir varm, roste Wolde-Mariam.

- Uansett hva du gjør, så er det deg, jeg digger Byron, utbrøt Ina Wroldsen (36).

Sondre Høiby Bjelland (27) fra Sandnes sang «Crying in the Rain» av a-ha, og høstet mange lovord fra mentorene.

– Det er jo så deilig når alt klaffer med det vi har jobbet med. I kveld så sang du til Synna. Det var et par øyeblikker jeg fikk helt ståpels. Du var helt i vater og du lå akkurat der du skulle, skrøt Bjellands mentor, Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29).

Bjelland var opprinnelig på mentor Espen Linds (49) lag, men ble vraket tidligere i konkurransen og gikk deretter over til Team Matoma. Fredag kveld høstet han ros fra sin tidligere mentor.

– Jeg synes du blir bare bedre og bedre, blir tryggere og tryggere. Jeg synes det var en kanonjobb, kjempebra performance, sa Lind.

Gravide Charlotte Sofie Eliassen (30) fra Tønsberg fremførte låten «The Story» av Brandy Carlile, som betyr svært mye for henne.

Mentor Espen Lind klarte ikke å skjule sin begeistring.

- Aiaiai, hvis noen lurer på hvordan det skal gjøres så er det sånn. Det her var suverent. Man slapper av for vet at du lander på føttene. Det her er en ordentlig performance, strålte mentor Espen Lind etter opptredenen.

– Jeg har bestandig likt deg, jeg har hele tiden tenkt det er mer der, men i kveld holdt jeg nesten på å begynne å grine, for det var så forløsende. Teksten, du ser ut som en gudinne, «the story, the baby, altså I loved it»! Velkommen, altså, «my God», ropte Ina Wroldsen.

Maria Marzano (20) fra Storsand hadde valgt låten «Life on Mars» av David Bowie. Mentor Ina Wroldsen var svært engasjert underveis i fremførelsen.

– Du var ordentlig lærer nå, altså, utbrøt programleder Øyvind Mund.

– Ja, vi har jo jobbet med litt sånn teknikker, jeg beklager, Maria hvis jeg var veldig, ja. Men det jeg ikke beklager var hvor fantastisk du var i kveld. Jeg synes du har noe helst spesielt, det vet du. Girl! Maria var en person som ikke synger høyt, og så bare belter du ut «Life on Mars». Applaus gutta, sa Wroldsen og klappet.

Også mentor Yosef Wolde-Mariam måtte rose Marzano.

– Måten du kommer inn på og hvordan jeg hører de minste detaljer, jeg hører sjelen din. Det jeg likte ekstra godt i dag er at jeg føler at du var ikke helt i din egen boble, du varmer, du gav oss mer i dag og for meg var det sånn «okei, okei okei», utbrøt Wolde-Mariam.

Kveldens yngste deltaker, Cynthia Verazie (18) fra Kypros og Drammen, sang «To Love You More» av sin yndlingsartist, Celine Dion.

– Jeg husker da jeg var 8 år og ble forelsket i denne sangen, sa Cynthia i introduksjonen før opptredenen.

Etterpå slet mentor Espen Lind med å finne ord.

– Ja, det er vanskelig å følge opp. Det er kuler og krutt. Du har jo den største stemmen av alle i The Voice, det er nesten udiskutabelt. Det finnest ingenting å plukke på. 10 av 10, roste han.

Av mentor Matoma høstet hun til og med stående applaus, og mentoren mente superstjernen ville vært stolt av 18-åringen dersom hun hørte opptredenen.

– Jeg har jo vært på et par konserter med henne i Vegas, hun hadde jo vært stolt her i dag. Du er helt rå!

James Fox (26) fra Irland og Kristiansand har vanligvis fremført rockesanger i konkurransen, men i kveld hadde han valgt låten «I Don't Want To Miss a Thing» av Aerosmith av en helt spesiell grunn.

Fox har nemlig fått seg kjæreste siden sist, og sang av hele sitt hjerte til sin kjære. Mentor Matoma var svært stolt etterpå.

– Give it to me one more time! Var du nervøs? Du leverte, fy fader jeg er så stolt av deg, man. Du har tatt en lang vei. Du kan se det på hele mannen at han synger til kjæresten, jeg er så stolt av deg, roste Matoma etterpå.

Fox innrømte at han tenkte på kjæresten mens han sang.

– Jeg hadde hun i hodet hele sangen, sa han.

Sørlandsjenta Sofie Fjellvang (20) sang «Nothing Breaks Like a Heart» av M. Ronson og M. Cyrus.

Mentor Yosef Wolde-Mariam var svært imponert.

– Ja, du gløder, du ser fantastisk ut, og du har også blitt en sånn person, jeg merker at jeg har stor musikalsk tillit, jeg er ikke like nervøs, jeg vet at hun er faen meg fantastisk, skrøt han.

– Det jeg må si er at du sang fra sjela di, jeg ble hyptnotisert, det var helt magisk. Både auraen di, karismaen din, og det var helt fantastisk, skrøt Matoma etterpå.

Sunnmøringen Sverre Eide (27) fremførte «Run» av Snow Patrol. Tidligere har han ofte opptrådt med gitar, men denne gang viste han at han behersket også piano.

Mentor Ina Wroldsen klarte ikke å slutte å smile etterpå, og 27-åringen høstet også stående applaus fra Matoma og Lind.

– Det vi har sett i live så er ette noe av det råeste vi har sett, sa en tårevåt Matoma.

Mentor Wroldsen er overbevist om at Eide har noe å gjøre i bransjen.

– Altså Sverre, jeg vet hvor hardt du har jobbet, hvor langt du har kommet. Jeg synes du er så modig, du har det som kreves for å kjempe deg frem i denne bransjen. Det var fantastisk, du nailet det! Nailet det, ropte hun.

Se The Voice fredager fra klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Sumo.