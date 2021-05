Tesla har vært en svært populær elbil blant nordmenn de siste årene. Totalt er det siden 2012 registrert over 60.000 biler fra den amerikanske elbilprodusenten i Norge.

Men flere andre har etterhvert også kommet på banen med elektriske biler. I fjor var det Audi som kunne skryte av å ha Norges mest solgte bil – nemlig SUV-en e-tron.

Nå har de flere nye elektrisk modeller på gang. Q4 e-tron er først, og er litt mindre og billigere SUV enn bestselgeren så langt.

I forbindelse med lanseringen av Q4 e-tron, fikk Broom et intervju med Audis-toppsjef Markus Duesmann.

Der uttalte han blant annet at Tesla ikke var en konkurrent, fordi de ikke er et premiummerke.

Tyske konkurrenter

– Jeg setter pris på det Tesla har gjort – de har fremmet utviklingen. Vi har lært noe av dem – og de har lært noe av oss. Men Tesla er ikke vår konkurrent, og retter seg mot de store segmentene. Vi er et premiummerke. Våre konkurrenter er BMW og Mercedes, sier Duesmann.

På kort tid har Audi utvidet elbilutvalget sitt betydelig. Mot slutten av året vil Audi tilby e-tron og e-tron Sportback, e-tron GT, Q4 e-tron og Q4 e-tron Sportback.

Tesla har til sammenligning Model 3, Model S, Model X og Model Y. Etterhvert kommer også en ny generasjon av sportsbilen Roadster.

Slik ser Sportback-utgaven av nye Audi Q4 e-tron ut.

Blir dette Audis oppfølger til nye e-tron GT?

– Tesla har malen, de andre bare kopierer

Hvem av de to som er mest premium, går imidlertid an å diskutere. Og det ble gjort med innlevelse på Facebook-gruppen til Broom, da intervjuet med Duesmann ble delt.

Her er noe av det som ble skrevet i kommentarfeltet:

Tom Bjørnar Ellingsen:

Tesla er og har aldri vært premium! Alt for mye kvalitetsproblemer, og bruk av ymse materialer. Selv om en bil er rask fra 0-100 så er den ikke automatisk premium.

Kai Gausel:

Om Audi kaller seg premium merke, er det ikke dermed sagt at andre mener det samme. Tesla har malen, de andre bare kopiere originalen.

Kjetil Sandal:

Elbilen til Audi har akkurat like mye barnesykdommer som Tesla hadde i starten. Det er lett å glemme at Audi har brukt 70 år på å endelig lage bra biler, og knapt nok det. Så får tiden vise hva Tesla klarer etter bare noen få år.

Richard Lie:

Vel den dagen Audi i det hele tatt greier å matche utstyr, online muligheter, antall solgt og ikke glem et lade nettverk tilsvarende Tesla! Vel det kommer aldri til å skje!

Stig Are Holmen:

Tysk premium er premium, resten er sikkert helt ok for dem som ikke er så nøye med the premium feeling.

Definisjonsspørsmål

– Det spørs litt hvordan du definerer premium. Er det sømmene som Lexus har på dashbordet sitt, som er millimeterpresise? Eller er det også dette med tech og skjermer og utvikling, sier Brooms bilekspert Benny Christensen i niende episode av Brooms podcast, BroomPodden.

Her blir uttalelsen sin Duesmann diskutert – samtidig som en del av kommentarene til Broom-leserne trekkes fram.

Slik ser Audi Q4 e-tron ut innvendig.

Ny el-SUV blir forsinket – igjen

Tesla i særklasse

I studio er det ingen som er uenige om at Audi har en høyere opplevd kvalitet på sine biler, enn Tesla her. Men samtidig har Tesla andre styrker som ikke Audi har.

– Hvis man går på det innovative, ser på teknologi og ladestruktur, så er Tesla premium, sier Broom-journalist Mats Brustad.

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen konkluderer slik:

– Jeg mener Audi-sjefen tar feil. Så lenge kundene måler de to merkene opp mot hverandre, og det vet vi at mange gjør, vil de være konkurrenter.

Du kan se hele samtalen om Audi vs Tesla i videovinduet øverst i denne artikkelen.

