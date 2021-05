Kompisene sto på kanten av stupet - så ringte Manchester City-stjerne

I mars 2020 traff koronapandemien verden med en kraft man sjeldent har sett maken til. Rystelsene sitter fortsatt i og etterskjelvene kommer stadig med jevne mellomrom. Sånn har det også vært for Steve Pryce, Dimitri Egidi og Matthew Kenny.

- Det har vært panikk. Vi visste ikke hva vi kunne forvente oss. Vi skjønte at vi ikke kunne legge oss ned og at vi måtte holde laget samlet. Det har vært vanskelig, og mye opp og ned. Mange er uten jobb. Det har gått hardt utover vår bransje og noen vil nok aldri komme tilbake. Det er en skam, sier Dimitri, og får anerkjennende nikk fra sine to kompiser.

Vi møter de tre i den lille landsbyen Helmshore, en halvtimes kjøretur nord fra Manchester. Et sted som er litt sånn som man gjerne ser for seg at en engelsk landsby skal være. Akkurat som de landsbyene man ser på postkort. Gamle brosteinsgater, hus oppstilt som sild i tønne og et smil på hvert gatehjørnet. Her bor det knapt 6000 mennesker. Da koronaen traff, fikk de tre til.

HELMSHORE: Den lille landsbyen i Nord-England huser knapt 6000 mennesker. Foto: Olof Andersson

Hadde drømmejobben

Historien for de tre kompisene startet for mange år siden. De ble kjent gjennom jobben som kokker i Manchester City. Steve hadde ansvaret for de såkalte spiller-boksene. Det her stjernene tar med seg familie og venner på kampdag.

– For meg var det en drømmejobb, fordi jeg er Manchester City-supporter. Jeg har vært det hele livet, før vi fikk alle pengene. For meg var det drømmen å være sammen med spillerne og deres familier. Man lærer så mye om hvordan de er som mennesker og familiefolk, og ikke bare fotballspillere, forklarer Steve.

Mens han serverte mat til spillere som Sergio Agüero, David Silva og Ilkay Gündogan, hadde Dimitri og Matthew et annet ansvarsområdet. De styrte restauranten til Manchester Citys styreformann Khaldoon Al Mubarak og deres styrtrike eier, Sheikh Mansour.

– En gang.. jeg tror vi kan si dette nå. Vi skal ikke jobbe der igjen, skal vi det?, spør Dimitri mens han ser bort på sine to kompiser.

Etter å ha blitt møtt med latter, fortsetter han uforstyrret.

– Vi veltet en full tralle med mat på vei til styreformannen, sier han til full latter fra de to andre, mens han selv legger ansiktet i hendene.

– Vi bygde en familie sammen. Jeg er egentlig Preston-supporter, men City har en stor plass i hjertet mitt på grunn av den tiden jeg tilbragte der. Det er en familie-klubb og man får et bånd til folk. Det båndet tror jeg vil vare for alltid, legger Matthew til.

– Ingen skjønte hva som foregikk

Men en dag skulle eventyret få en brå slutt.

– Vi laget mat helt til lockdown slo inn. Jeg tror det var mot West Ham. Jeg husker at vi sa «sees om noen uker» da vi dro. Ingen skjønte hva som foregikk, forklarer Steve.

For Manchester Citys hjemmekamp mot West Ham den 19. februar i fjor, skulle vise seg å bli trioens siste på Etihad.

– Det har vært tolv tøffe måneder. Det har skjedd veldig mye. Det er så mange som står uten jobb på grunn av denne pandemien. Flere av de kokkene som jobbet for fotballklubbene før pandemien, har nå gått over til å jobbe på matbutikker og andre plasser for å betale regningene, sier Matthew og fortsetter:

– Klubben har også regninger, og de kan ikke betale ansatte når det ikke kommer noen penger inn. Vanligvis er det rundt 1500 som jobber på VIP-en på kampdag.

Mirakelet i Helmshore

Uten jobb og uten inntekt, skjønte de tre at noe måtte gjøres. Da bestemte de seg for å se til nettopp Helmshore, og restauranten Cottonhouse, som de hadde jobbet på tidligere.

– Vi har hjulpet til her i tre år, sier Dimitri.

På grunn av pandemien slet den forrige eieren med å få endene til å møtes. Da la de tre kompisene en plan.

- Det var Zoom-møter hver eneste dag i en periode, sukker Steve, før Dimitri fortsetter:

– Du kan se for deg hvordan det gikk. Steve satt der i sin lilla morgenkåpe av silke, ler han.

GOD STEMNING: De tre kompisene har en god tone seg i mellom. Foto: Olof Andersson

Men til tross for at latteren sitter løst nå, er det ikke mange ukene siden siden kompisene vurderte å gi opp. For selv om de tok over restauranten etter nøye planlegging i august i fjor, gikk ikke ting som ønsket. Med en pågående lockdown, minimalt med inntekt og store utgifter, holdt det på å gå galt. Så ringte telefonen. I den andre enden ventet en beskjed fra Manchester City-stjerne Ilkay Gündogan.

– Han har vært en redning, for å være ærlig. Det var helt spesielt da de ringte meg og spurte om vi trengte hjelp. Det var rart. En rar samtale. Jeg snakket med guttene om det, og vi trodde ikke at det ville komme til dette. Folk husker virkelig hva man gjør for dem, sier en tydelig rørt Steve.

– Har gitt oss en livslinje

– Jeg vil støtte de fantastiske menneskene i Manchester i disse vanskelige tidene, og samtidig tilbyr jeg supporterne en mulighet til å kjøpe noe spesielt gjennom auksjonen og gjøre noe godt med det, sa Gündogan til Manchester Citys hjemmeside i januar.

For da restaurantbransjen i og rundt Manchester var på felgen da England gikk inn i sin tredje lockdown like før jul, bestemte Gündogan seg for å ta tak. Han startet derfor opp en pengeinnsamling, der han auksjonerte bort brukte spillerdraker, fotballsko og personlige møter til inntekt for restauranter og kafeer.

– Uten hans hjelp tror jeg både vi, og andre bedrifter, ville ha slitt. Han har gitt oss en livslinje. For meg er han en mann. En skikkelig mann, sier Steve og før støtte av Dimitri:

HAR TATT ANSVAR: Ilkay Gündogan har vært en livslinje for mange under koronapandemien. Foto: Rui Vieira

– En fantastisk fotballspiller og et godt menneske. Han har strekt ut en hånd i vanskelige tider og det er vi evig takknemlige for.

Gündogan, som selv bor i sentrum av Manchester, er et kjent ansikt blant byens restaurant-drivere. At han skulle gjøre dette, var imidlertid ikke forventet.

– Han hadde ikke trengt å gjøre dette. Han har mye press på seg, med City, ligaen og Champions League. Allikevel har han valgt å strekke ut en hånd for oss. Jeg kan ikke få takket han nok, sier Matthew.

Steve er blant dem som har servert mat til Gündogans familie på kampdag. Han hyller tyskeren for hans ydmyke væremåte.

– Utenfor banen har de ikke behandlet meg med noe annet enn respekt. De er bare vanlige mennesker. Det er ingen primadonnaer der, sånn som jeg ser det. Jeg synes nesten det er rart at han er så jordnær og ydmyk. Han ber aldri om noe og han tror ikke han er bedre enn andre, sier Steve.

Med Güdogans hjelp kan de tre kokkene nå endelig se lyst på framtiden igjen. Etter et tøft år har trioen endelig åpnet utedelen av restauranten i Helmshore. Nå er planen allerede lagt for hva de skal gjøre når de kommer tilbake til normalen.

SER FRAMOVER: Steve, Dimitri og Matthew kan endelig se lyst på framtiden sammen med resten av sine kolleger på Cottonhouse. Foto: Olof Andersson

– Vi vil invitere Gündogan ned hit når det åpner opp igjen. Da skal vi sørge for at vi tar vare på han og hans familie. Uten ham hadde alt dette vært veldig vanskelig. Han har gitt oss en ny mulighet til å gjøre det vi liker aller best, avslutter Dimitri.