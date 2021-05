Adrian Sellevoll med kontroversiell låt: – De sier jeg oppfordrer til mobbing

Adrian Sellevoll (23) har på kort tid etablert seg som en landsdekkende artist og med Sony i ryggen produseres det hits på hits.

I forrige uke slapp han låten «Jeg hater deg» som kom på en imponerende sjetteplass på Spotify. Tross suksessen, har låten skapt noen negative reaksjoner.

Reagerer

I låten er det et barnekor som synger følgende med silkemyke barnestemmer: «Jeg hater deg, med hele meg. For alt det du har gjort og sagt. Håper du dør i natt. Jeg hater deg». I et debattinnlegg i Bergens Tidene stilles det spørsmål ved om dette er en låt foreldre vil at barna sine skal høre på.

– Jeg har stelt i stand en tsunami fra helvete. Det er mange som klikket. Jeg forstår at folk reagerer, og denne låten er laget for å provosere, forteller han.

Han understreker imidlertid at barnestemmene var på låten før han jobbet med den.

– Jeg ble kontaktet og de mente jeg passet perfekt til låten. Jeg har derimot skrevet versene, men de barna var der før jeg kom, sier han og fortsetter:

– Foreldrene til de barna har godkjent, og det er et anerkjent barnekor fra Oslo.

Barna hører på verre ting

Sellevoll understreker at låtene hans ikke er i nærheten av så kontroversielle som det de fleste barn hører på.

– Hvis du går inn på spillelisten til norske barn, så hører du at de lytter på 6ix9ine, 21 Savage og de gamle russelåtene til TIX for eksempel. Det er så mange verre låter der ute, hvor skadelig er denne låten?

– Folk mener jeg oppfordrer til mobbing. Jeg gjør ikke det i det hele tatt, tvert i mot, sier han.

Han forklarer at låten er for de som føler på hat, for de som hater noe eller noen.

– Denne låten er til alle som hater. Den er til mangfoldet, til folket. Musikk er en måte å uttrykke seg på, ytringsfriheten har vi og da må det være lov å provosere litt.