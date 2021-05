Forbud mot machete og delta i kriminelle gjenger

– Vi forbyr nå kjøp og innehav av machete fra 1. juni. Dette er et grep i kampen mot gjengkriminalitet og vold og trusler i det offentlige rom, og et tydelig signal til dem som ikke vil rette seg etter lov og rett, sier justisminister Monica Mæland (H) til Nettavisen.

Den nye våpenforskriften, som ble vedtatt fredag, trer i kraft 1. juni 2021.

Med den innføres det et forbud mot å erverve kniver med bladlengde fra 25 cm, herunder macheter.

Forbud fra 1. juni

For at eiere av slike kniver skal få tid til å innordne seg etter den nye forskriften, gjelder forbudet mot å inneha slike kniver fra 1. juni 2022.

– Det er et signal til alle dem som er involvert i kriminalitet og som tror det er lurt skaffe seg en machete, sier statsråden.

Hun legger til at forbudet er en del av en større pakke regjeringen kommer med for å gjøre det vanskelig å være gjengmedlem.

Forbyr kriminelle gjenger

Fredag la også regjeringen frem nye regler som gjør det mulig å forby kriminelle gjenger, og straffe deltakere og de som rekrutterer med fengsel i inntil tre år.

– Vi skal være hard mot de harde. Vi ser at lederskikkelser i ulike gjenger slipper straff fordi de bevisst fjerner seg fra konkrete kriminelle handlinger. Slik skal vi ikke ha det. Når retten har forbydd en gjeng, vil deltakelse i og rekruttering være straffbart i seg selv. Å rekruttere barn skal særlig straffes strengt, med inntil tre år i fengsel, sier statsminister Erna Solberg (H)

– Vi har ingen plass til kriminelle gjenger i samfunnet vårt, og vi foreslår nå regler som gjør livet til kriminelle vanskeligere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår en ny hjemmel som åpner for at domstolen etter begjæring fra påtalemyndigheten kan forby kriminelle sammenslutninger som sprer frykt i befolkningen eller nærmiljøet.

Forutsetningen er at deltakere har begått gjentatte lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet, og at et forbud er nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet.