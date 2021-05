Elsparkesyklene har kommet for fullt de siste årene. Det har skjedd til både glede og forargelse.

For å komme effektivt frem i byene, er de elektriske sparkesyklene smarte. Men det har også vært utfordringer med måten de blir brukt på – og parkering/hensettelse etter endt bruk.

Her har myndighetene på flere områder nok blitt tatt litt på sengen. Men nå kommer nye krav til elsparkesyklene, som blant annet går på fartsgrense:

– Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide

Øvre fartsgrense på 6 km/t

Dagens regelverk for elektriske sparkesykler ble etablert i 2018. Bakgrunnen var et ønske om å tilgjengeliggjøre flere ulike typer små elektriske kjøretøy. Regjeringen har siden sommeren 2020 arbeidet med å få på plass en strengere regulering.

De følger nå opp de forslagene til tiltak etter vegtrafikklovgivningen som har vært på høring. Følgende endringer vil gjelde fra 18. mai:

Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.

Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.

Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

Elsparkesyklene har på kort tid blitt et vanlig syn mange steder i Norge. Nå strammes regelverket inn her. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kan komme flere regelendringer

Frem til nå har det ikke vært fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, derimot krav om hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetsperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.

Det kan komme flere regelendringer for bruk av elsparkesykler før sommeren. Stortinget jobber nå med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn.

Regulere utleien

– Vi er enige med Stortinget i at det er behov for å presisere og tydeliggjøre det vi mener er gjeldende rett: At kommunene har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, i en pressemelding.

− Regjeringen har gitt Stortinget lovteknisk bistand i saken. Vi er kjent med at Stortinget har som mål at kommunene, allerede før sommeren, får en eksplisitt hjemmel til å regulere utleie av elsparkesykler i kommunen, legger han til.

