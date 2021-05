Se for deg en full 19 åring. Med ufokusert blikk , rungende latter og ustøe dansetrinn prøver han å imponere en kvinnelig variant av samme sort.

Han gjør sitt beste, hopper litt ustøtt omkring, mens han smiler sjarmerende, drikker rusbrus fra flaske og forteller sin kvinnelige beundrer at hun er den søteste dama fra Sandnes han har sett.

Noensinne. Du vet hva jeg mener. Vårkåt ungdom i all sin ubehjelpelige sjarme.

De tafser, flørter, kliner, synger, bader midt på natta, sovner bak en busk, kaster opp i solnedgang.

Vi har alle vært der. Det er livets lov.

Skal menneskeheten gå videre må man øve seg på forplantningens edle kunst. Lett er det ikke. Det er forståelig at mange velger å ta de første skritt i denne retning med en viss promille.

Du vet hva jeg mener, ser det for deg, lukter lunta og spyet på flat mark. Det er litt søtt. Søtt, javel, men er det akkurat disse to 19 åringen du ville bedt om å ta ansvar for din helse fremover.

«Unnskyld dere to som står i buskene der og tar litt på hverandres rumpeballer. Har dere et øyeblikk? Ja, hei, takk! Lurte bare på om dere kunne tenke dere å slutte med det, for å heller ivareta min plan om å hilse på foreldrene mine for første gang på ett år neste langhelg? Ikke det? Nei, beklager, bare fortsett med... Hva det nå er... Sorry for forstyrrelsen. Ha det bra da.»

Så du synes det virker lett absurd?

Pisse lei

Da kan jeg fortelle at det er sånn situasjonen er for lærere i Rogaland akkurat nå.

Våre planer, vår forutsigbarhet og vår helse ligger i hendene på en gjeng russ som akkurat nå er så pisse lei av teamsmøter og hjemmeskole og restriksjoner at det bør ikke forundre noen at de lengter etter å bytte ut håndspriten med annen sprit og 2 meters avstand med 2 minutters kyssing.

Jeg er ikke forundret et eneste sted. Jeg klandrer dem heller ikke.

Jeg klander våre myndigheter som lar landets lærere og lektorer bli stående med svarteper.

Det er ikke lenger akseptabelt å kreve av en hel yrkesgruppe at de skal utsette seg for denne mengden omlegginger, uforutsigbarhet og personlig risiko for smitte uten vaksine.

Det er heller ikke akseptabelt at ungdommene skal frarøves sosial omgang uten at det settes store overgripende tiltak inn for å hjelpe dem å håndtere det.

90 nærkontakter

Hvor blir det av bevilgninger til å gi ungdommer mulighet for sosialt og trygt liv i Korona?

Hvor blir det av vaksinen min, jeg som har 90 nærkontakter på en vanlig uke?

Og i tillegg tar mye av jobben med å forsøke å se ungdommenes behov i denne tiden.

Til tross for at BUP ansatte jobber dag og kveld rekker de ikke over alle ungdommene som trenger hjelp!

23 prosent måtte avvises ved siste grovtelling.

For en skam at ungdommene våre sitter med regningen for nedstengningen.

Tiden for slapp forståelse fra Bent Høie er definitivt over.

Nå er det vaksiner til boomerne og psykososiale tiltak for ungdommene som må prioriteres.

