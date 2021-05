Rasende Solskjær åpnet opp om Glazer-frist og Cavanis framtid

En rasende Ole Gunnar Solskjær tror kampoppsettet får store konsekvenser for rivalene. Samtidig hoper utfordringene seg opp for 48-åringen utenfor banen.

Selv om Manchester United tok seg til sin første finale under Ole Gunnar Solskjærs ledelse torsdag kveld, var det ikke det som stjal oppmerksomheten på pressekonferansen før søndagens kamp mot Aston Villa.

For etter at kampen mot Liverpool forrige søndag ble utsatt som følge av voldsomme protester mot Glazer-familien i Manchester, ble det nemlig klart at den kampen skal spilles den 13. mai. Det betyr fire kamper på åtte dager for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

– Jeg har aldri sett et sånn oppsett i moderne fotball. Jeg har sett gjennom, og jeg vet at Manchester United hadde en lignende avslutning i 91/92-sesongen, og du kan se hvordan det gikk. Vi har blitt delt en veldig dårlig av hånd av mennesker i dress som sitter bak en skrivepult, som aldri har spilt fotball og som ikke forstår hva dette dreier seg om, raser nordmannen.

Torsdag møtte Solskjær og co Roma i Italia. Søndag reiser de til Villa Park for å møte Aston Villa, før de tirsdag og torsdag neste uke tar imot Leicester og Liverpool på Old Trafford. På pressekonferansen før turen til Birmingham søndag, var Solskjær tydelig forbanna.

– Jeg må tenke på spillerne, men jeg vet at det kommer til å være lag som kjemper om en Champions League-plass som vil tenke at det ikke er Manchester Uniteds beste lag og at det er ikke de beste spillerne. Jeg kan love deg at det er umulig å spille 90 minutter med denne intensiteten, på dette nivået - i Premier League, fire ganger fra torsdag til torsdag. Det betyr at jeg ikke kan bruke alle hvert minutt. Det betyr at vi må prioritere, sier 48-åringen til TV 2.

Mye å tenke på

Det tette kampprogrammet kommer i en tid der de utenomsportslige utfordringene står i kø for Solskjær og Manchester United. Selv om Solskjær har mottatt en personlig unnskyldning fra klubbens eiere, har Glazer-familien mottatt et åpent brev fra supporterne. Der kreves det svar på fem stilte spørsmål i løpet av fredagen. Skjer ikke det er det varslet nye protester i Manchester.

– Kommunikasjonen mellom klubben og fansen er pågående. Forhåpentligvis kan vi få en slutt på alle spekulasjonene, og ikke minst volden. Det er ikke noe vi ønsker å se. Vi vil fokusere på fotball. Min jobb er å fokusere på fotball og vi har tre kamper vi må vinne på fem dager, sier Solskjær når han blir spurt om han forventer at fansen får en respons fra de amerikanske eierne innen fristen.

Men det finnes også hyggeligere utfordringer for nordmannen. Han og resten av Manchester United er desperate etter å forlenge avtalen med Edinson Cavani. Storscorerens kontrakt går ut i sommer, med opsjon på ett års forlengelse. Nå er det opp til 34-åringen selv å avgjøre hva som skjer neste sesong.

– Vi har ikke satt et bestemt tidspunkt (for når Cavani må bestemme seg), men jo flere mål han scorer og jo bedre vi blir som lag, jo bedre er sjansene for at han ønsker denne følelsen igjen. La oss snakkes etter kampen på søndag, kanskje har det endret seg og kanskje har han bestemt seg. Kanskje, sier Solskjær til TV 2 med et lurt smil om munnen.

Kan påvirke topp fire

Nå handler det uansett om de neste kampene for Solskjær. Det kan samtidig vise seg å bli en skjebnesvanger periode for Leicester og Liverpool, som begge kjemper om en topp fire-plassering og Champions League-spill neste sesong. Med bare 48 timer mellom de to toppkampene, sier Solskjær at det kan bli aktuelt å stille med to forskjellige ellevere.

– Ja. Som sagt, to kamper på to dager er vanskelig, men vi kan akseptere det og vi gjør det i julen. To kamper på tre dager, etter en lang sesong og med alle kampene vi har spilt, er enda vanskeligere. Tre kamper på fem dager er veldig, veldig, veldig vanskelig, og nesten umulig. Og fire kamper på åtte dager, er umulig, sier en tydelig opphisset Solskjær, før han fortsetter:

– Men, dere kjenner alle meg. Vi tar utfordringen. Jeg sitter ikke her og sutrer, men jeg sier at det er noen som ikke forstår det fysiske aspektet av Premier League. Det er den beste ligaen i verden. Jeg vet ikke hvordan man kan forsvare å spille tre kamper på så kort tid. Jeg må ta vare på spillerne og det kan bety at noen ikke blir fornøyde med mitt laguttak i enkelte kamper. Det kan påvirke hvem som kommer på fjerdeplass og Champions League. Det er ikke mitt problem, det er alle andres problem.

Solskjær tror nå at enten Leicester eller Liverpool kommer til å bli misfornøyde med hans disponering av laget i løpet av den neste uka.

– Det kommer an på hvilket lag jeg velger til hvilken kamp. Et av lagene blir kanskje ikke fornøyd med at jeg stiller toppet til den ene kampen og en annen ellever i den andre, sier United-sjefen.