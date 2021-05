Planlegger å slå gjennom som artister i Japan

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da en gammel russelåt gikk viralt i Japan under koronapandemien, så «Meland x Hauken» en mulighet.

Da Mathias Haukeland og Sander Meland lagde russelåta «Chernobyl» i 2016, hadde de ingen anelse om at låta flere år senere skulle bli en viralhit i Japan.

Japanere lagde nemlig en "soldans mot korona" til låta på TikTok, en trend som spredde seg til millioner av mennesker. Dette førte til at de to norske gutta plutselig fikk tusenvis av henvendelser fra ivrige Japanske fans som tryglet om at DJ-duoen måtte komme til Japan.

Nå slipper «Meland x Hauken» låta «Tokyo Love» som er en låt laget i norsk russemusikk-sjanger, men som er rettet mot den Japanske målgruppen.

– Målsetningen er fulle venues i Tokyo med «Meland x Hauken»-fans iført norske russedresser, informerer artistene.

Se intervjuet God kveld Norge gjorde med Sander Meland og Mathias Haukeland i videovinduet øverst i saken.

Planlegger miniserie

I låta «Tokyo Love» synger de for første gang på engelsk. I tillegg har de dristet seg til å legge inn noen strofer på japansk.

– Det er et forsøk på å se om hypen kan fortsette, sier Haukeland.

«Tokyo Love» er en av fem planlagte sanger. Sammen med hver sang skal det slippes en musikkvideo i form av en episode i en miniserie, som til sammen utgjør historien om deres reise til Japan.

Etter at «Chernobyl» tok av i Japan, bestemte de seg for å lage en musikkvideo til låta. Den ble sluppet i april 2021 og utgjør første episode.

Skal bringe russetiden til Japan

Artistene har allerede begynt å se seg ut hvilke Japanske byer de skal besøke.

– Vi har lyst til å bringe russetiden til Japan. Merkelig nok er kulturen mye det samme, bare at de ikke vet hva det er. Så vi brander oss veldig mye på alt som har med russetiden å gjøre. Vi lager vår egen russebuss, egne russedresser og vi skal ha russekort, sier Haukeland.

- Hvorfor er russetiden og Japan sammenlignbart?

– De tar seg selv veldig lite høytidelig der borte. De synes ikke ting er så sykt kleint. Og det gjør jo de fleste nordmenn, blant annet vi, sier Haukeland.

Han påpeker imidlertid at de hemmingene er noe mange legger vekk i russetiden.

Ble «årets ord» i Japan

I refrenget til russelåta «Chernobyl» synges det blant annet «jeg vil at vi», noe Japanerne tolket ordlyden av og lagde ordet «Yarirafi».

Ordet ble kåret til «årets buzzword 2020», som er en kåring lik det vi i Norge kaller for «årets nyord».

Om ordets betydning sier de følgende:

– Vi har funnet ut at det egentlig bare er et partymenneske, noen som liker å ha det gøy og som lager god stemning, sier Meland.

Det kan også brukes for å beskrive noen som har en spesiell klesstil eller en spesiell væremåte.

– Det kan minne litt om en «fuckboy», spøker Haukeland.