Fansen til Amanda Delara reagerte på én ting

Den 23 år gamle artisten, Amanda Delara, tok hele Tyskland med storm da hun slapp låten «Checka» som kom på en svimlende andre plass på topplistene.

Nå er hun ute med sin splitter nye EP «Timepiece», hvor suksesslåten er en av sporene.

«Girl power»

Til God kveld Norge-studio forteller Delara at flere av sangene hennes handler om kvinnekamp og likestilling.

Se hele intervjuet med Delara i videovinduet øverst i saken.

– Først og fremst er jeg kvinne, og det å fremme «girl power» er viktig for meg. Det er ikke «girl power» i åpen anthem stil, men mer å ta styring og gå i mot de tradisjonelle kjønnsrollene, forteller hun.

Hun forklarer at i låten «shark tank» så er det kvinnen som tar styring i forholdet og forteller hva hun liker.

– Tradisjonelt sett er ikke det normen. Normen har heller vært at mannen skal finne seg en kvinne som hører på hva han sier, en kvinne som holder seg litt i bakgrunnen, forteller 23-åringen.

«Big in Germany»

Som tidligere nevnt ble låten «Checka» en megahit i Tyskland, men fansen har hengt seg opp i én spesiell ting.

– Jeg gikk i singlet i musikkvideoen og da ble bicepsene mine et stort tema. Jeg har aldri tenkt på de som store, og jeg trener ikke mye biceps heller, ler hun.

Tross stor fanskare i Tyskland, kan det være lenge til Delara får møte fansen utenfor Norge.

– Jeg har ikke spilt konserter generelt og jeg har mistet den største inntektskilden jeg har som artist. Det er veldig kjipt, sier 23-åringen og fortsetter:

– Så fort samfunnet åpner, så håper jeg at jeg kan være litt «big in Germany».

Korona i Iran

Delara er andregenerasjons innvandrer, som betyr at hun er født og oppvokst her, men at foreldrene opprinnelig er fra Iran. Artisten har et godt forhold til familien i Iran, spesielt bestemoren.

– Det er så trist, fordi bestemor har vært kjempeforsiktig og sittet inne alene i ett år.

23-åringen forklarer videre at informasjonen som blir gitt av diverse mullaer gjør situasjonen vanskelig.

– Det var en mulla som sa at hvis du har korona, så blir du homofil. Så det sier litt om kunnskapsnivået der nede.

Delara sier at bestemoren er hennes store støttespiller.

– Hun er så søt, hun er muslim så hun sitter å ber for meg og ber for at jeg skal bli en stor artist. Hun er så søt og så støttende.